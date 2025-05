Ednaldo Rodrigues desiste de recurso no STF para voltar à CBF

Ednaldo Rodrigues desistiu do recurso para voltar à presidência da CBF - Foto: Divulgação/CBF

Afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues desistiu do recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para voltar ao cargo. Segundo o UOL, o baiano afirma que vai ficar de fora também de futuras eleições na entidade.

De acordo com o g1, o documento foi encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, que é relator de ações sobre o comando da CBF no STF. A defesa de Ednaldo alega que a decisão de desistir do recurso foi movida "pelo profundo desejo de restaurar a paz no futebol brasileiro".

Além disso, os advogados do ex-presidente da CBF dizem que a vida pessoal dele "tem sido abalada por equívocos públicos, interpretações distorcidas e insinuações injustas, maledicentes e criminosas".

Ainda segundo os advogados, as insinuações e acusações contra ele são "orquestradas e coordenadas por diversos grupos, que nunca se contentaram com o fato de o futebol brasileiro ter rompido com oligarquias e de passar a ter transparência e governança, grupos estes que não medem esforços em lhe causaram dor".

Afastamento de Ednaldo

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o baiano Ednaldo Rodrigues, foi afastado do cargo nesta quinta-feira, 15. A decisão foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Ainda conforme a decisão, o vice-presidente Fernando Sarney assume o comando da entidade e vira interventor, com a responsabilidade de convocar novas eleições para a presidência.

A motivação para o afastamento de Ednaldo seria uma polêmica envolvendo uma falsificação de assinatura. Ex-vice presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como Coronel Nunes, teria assinado um documento que validava o acordo que manteve Rodrigues no poder em 2022.

Ednaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF | Foto: Rafael Ribeiro | CBF

De acordo com o portal ge.globo, dois pedidos foram feitos ao STF na semana passada para saída de Ednaldo. O argumento da deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e do próprio Fernando Sarney era de que foi falsificada a assinatura do Coronel Nunes.

O acordo citado por eles, assinado por cinco dirigentes, encerrou a ação questionando o processo eleitoral da CBF, que permitiu o pleito que em março manteve Ednaldo Rodrigues na presidência.