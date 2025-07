Elenco do Atlético-MG treina com “bolso de fora” em sinal de protesto

Gustavo Scarpa durante jogo contra o Bahia - Foto: Divulgação | Atlético-MG

A crise financeira do Atlético-MG ganhou novos capítulos nesta quarta-feira, 23. Após cinco jogadores notificarem extrajudicialmente o clube por atrasos salariais, o Galo pagou aos jogadores parte dos valores que estavam em aberto.

O dinheiro, que partiu do sócio majoritário da SAF da equipe, Rubens Menin, quitou apenas um montante e ainda há pendências no pagamento de luvas e no direito de imagem de alguns atletas. Apesar de tudo ter vindo à tona nesta semana, o elenco do Atlético-MG sofre com salários atrasados desde o início do mês.

No dia 7 de julho, jogadores do Galo fizeram um protesto enigmático durante treinamento preparatório para o duelo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. No episódio, os jogadores estiveram em campo e participaram das atividades com o bolso para fora dos shorts em sinal de protestação.

O caso foi divulgado pelo portal Fala Galo e confirmado pelo diretor executivo de futebol do clube, Paulo Bracks.

Dudu e Hulk em treinamento pelo Atlético-MG com os bolsos para fora dos shorts | Foto: Divulgação | Atlético-MG

Caso Deyverson

Além dos cinco jogadores que notificaram extrajudicialmente o Atlético por atrasos nos pagamentos, chegou a vez do atacante Deyverson, hoje no Fortaleza, acionar a SAF do Galo na Justiça do Trabalho. O processo envolve o valor de R$ 1.504.928,90 dividido em verbas rescisórias que deveriam ter sido pagas em dez parcelas de R$ 91.983,38.

Deyverson, ex-atacante do Atlético-MG | Foto: Divulgação | Atlético-MG

De acordo com o documento distribuído na noite dessa terça-feira na 19ª Vara de Belo Horizonte, nenhuma parcela foi quitada. Contratado pelo clube em agosto de 2024, o jogador de 34 anos defendeu o clube em 35 jogos e marcou oito gols.