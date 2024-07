Bahia faz proposta recorde por jogador destaque do Santos; saiba mais

Joaquim tem 25 anos de idade - Foto: Raul Baretta | Santos FC

O Bahia está mesmo interessado em se reforçar nesta janela de transferências. Depois dos atacantes Talles Magno, do New York City, e Luciano Rodriguéz, do Liverpool do Uruguai, o Tricolor estaria agora em busca do zagueiro Joaquim, do Santos.

De acordo com informações do portal GE, o Bahia teria feito uma proposta equivalente a R$ 53 milhões para contar com o futebol do atleta de 25 anos. O Santos teria gostado da proposta inicialmente, mas estaria interessado em envolver o atacante tricolor Rafael Ratão na negociação.

Caso seja concretizada, essa seria a maior compra realizada por um clube de futebol do Nordeste na história. Atualmente, a maior negociação desse tipo é a de Caio Alexandre, que saiu do Fortaleza para o Bahia por R$ 24,3 milhões.

Joaquim está sendo disputado no mercado por outros clubes. Um dos interessados é o Botafogo. A resposta santista deve ser dada nos próximos dias.

