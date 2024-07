Favorito? Bahia encara hoje o Cuiabá; veja time provável e desfalques

Thaciano está disponível para confronto deste sábado - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

Depois de uma sequência complicada, com três de quatro jogos contra temidos adversários em seus domínios (São Paulo, Palmeiras e Athletico), o Bahia volta a campo hoje, na Fonte Nova, contra o Cuiabá, 16º colocado, iniciando uma série de três partidas em que, em tese, será favorito, pois enfrenta ainda o Corinthians, 17º, também em casa, e encerra o turno contra o Atlético, 19º, em Goiás, onde o adversário ainda não venceu. É um caminho acessível para o topo.

Ao contrário do restante da temporada, em que não conseguiu lidar bem com a condição de favorito e tropeçou tanto no Baiano quanto na Copa do Nordeste, o Bahia vem conseguindo confirmar o favoritismo neste Brasileiro, tanto que as únicas derrotas aconteceram quando era apontado como zebra. Ainda vem mantendo 100% na Fonte Nova, com sete triunfos.

Curiosamente, o Esquadrão não tem como terminar a 17ª rodada, que se inicia hoje, na liderança, já que os dois primeiros colocados, Botafogo e Palmeiras, com três pontos a mais, têm um confronto direto na quarta-feira.

Para ficar na ponta até lá, entretanto, o Bahia teria que vencer hoje por pelo menos seis gols de vantagem. Seria o primeiro triunfo contra o Cuiabá na história, já que o retrospecto conta com três empates e uma derrota.

O caminho para a liderança até o final do primeiro turno passa, portanto, pela confirmação do favoritismo nos três jogos. Com 30 pontos hoje, na quarta colocação, o Esquadrão chegaria a 39. Os três primeiros colocados têm, em tese, trilhas mais tortuosas até a metade do campeonato.

Além do confronto direto já citado, no Engenhão, o Botafogo ainda enfrenta Internacional e São Paulo, enquanto o Palmeiras tem pela frente o Cruzeiro. Já o Flamengo, com um ponto a mais, ainda encara o Internacional.

Se a situação de brigar pelo título brasileiro é uma novidade para parcela significativa da torcida tricolor e para boa parte do próprio grupo, dois nomes conhecem muito bem o caminho para o topo e têm papel de liderança para guiar os companheiros. Fora tantos outros títulos na carreira, o técnico Rogério Ceni e o meia Éverton Ribeiro são tetracampeões brasileiros.

Um dos títulos foi conquistado pelos dois juntos, na mesma condição atual, como comandante e comandado, no Flamengo, em 2020. Ceni tem ainda outros três Brasileiros vencidos como goleiro, em 2006, 2007 e 2008, pelo São Paulo, enquanto Éverton tem outra conquista pelo Flamengo, em 2019, e mais duas pelo Cruzeiro, em 2013 e 2014.

Rogério Ceni não poderá contar hoje com o atacante Everaldo, que recebeu o terceiro amarelo contra o Athletico. A tendência é que Biel, de ótima atuação, seja mantido ao lado de Thaciano.

O camisa 16 começou no banco na quarta-feira e volta ao time titular. Também preservados na primeira etapa, Caio Alexandre e Éverton Ribeiro retomam as vagas.

O lateral Iago Borduchi está liberado para estrear hoje, caso Ceni resolva dar um descanso a Luciano Juba.

Único desfalque

Pelo Cuiabá, o treinador Petit, ex-volante da seleção portuguesa, não poderá contar com o lateral direito Matheus Alexandre, lesionado. Railan será o seu substituto.

Já o atacante Deyverson voltou a ser relacionado para uma partida depois de quase três meses afastado.