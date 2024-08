Quatro jogadores são regularizados e podem estrear no Vitória

Volante Filipe Machado é um dos novos reforços regularizados no Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Quatro novos reforços do Vitória estão regularizados junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderão estrear com a camisa rubro-negra. Os zagueiros Edu e Neris, o volante Filipe Machado e o atacante Carlos Eduardo estão aptos para jogar pelo rubro-negro baiano.

Edu, Neris e Machado estão a disposição do técnico Thiago Carpini para a partida contra o Palmeiras, marcada para este sábado, 27, às 19h, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já Carlos Eduardo ainda está em aprimoramento físico e a expectativa é de que ele esteja disponível em uma semana.

O Vitória acertou com seis atletas na abertura da janela de transferências: Edu e Neris (zagueiros), Filipe Machado e Ricardo Ryller (volantes), Carlos Eduardo e Léo Jabá (atacantes).

Além destes, foram integrados cinco jogadores que estavam emprestados pelo Itabuna: Roque Júnior (zagueiro), José Breno e Edenilson (volantes) além de Lawan e Luís Miguel (atacantes).