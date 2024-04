Técnico crê em recuperação do Vitória no Brasileiro de basquete | A TARDE

O time de basquete do Vitória não começou bem no Campeonato Brasileiro da modalidade. A equipe rubro-negra foi derrotada pelo Praia Clube por 75 a 55 e para o Cruzeiro por 97 a 50. O próximo compromisso do colossal será em Tatuí-SP, na próxima sexta-feira, 22, contra o time da cidade.

O técnico Amon Brito destacou a qualidade dos adversários, porém acredita que o elenco rubro-negro está em processo de entrosamento, pois foi montado recentemente e passa por uma reformulação. Sem tempo para lamentações, ele já projeta o próximo jogo no interior paulista.

"A gente sabe que a gente vai enfrentar duas equipes fortes, que vêm trabalhando já há muito mais tempo, bem dizer um ano. Equipes que já vêm participando de campeonatos e vêm fazendo um ótimo trabalho. Uma equipe que já está entrosada. Nossa equipe é nova. Tivemos que reformular o nosso elenco e estamos nessa fase de entrosamento. Precisamos trabalhar muito essa questão. Vamos corrigir alguns erros e a expectativa próximo jogo é que a gente possa mostrar nosso trabalho e sair com o resultado", disse o treinador ao Portal A TARDE.

O destaque da equipe vermelha e preta na segunda partida foi Victhinho, que marcou 15 pontos. Se destacaram também Pedrão (11 pontos), Marcelo Roque (8), Calmon, Edu Mariano, 5 cada, Gabriel Mariano (4) e Kaléo Barbosa (2). Jogaram ainda: Lucas Reis, Ícaro Alves e João Henrique.