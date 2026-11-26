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Goleiro atua pelo Bayern de München da Alemanha - Foto: Reprodução: Instagram | @manuelneuer

O goleiro multicampeão Manuel Neuer virou assunto nas redes sociais por conta de uma suposta indireta feita por sua esposa, Anika Neuer.

O goleiro, que se tornou o goleiro com mais partidas disputadas por copas neste ano, teria sido descoberto como infiel pelo público. A situação ocorreu após sua esposa republicar um vídeo criticando atos de infidelidade, sobretudo durante a gravidez.

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"Trair uma mulher grávida é um nível de maldade", diz um dos principais trechos da mensagem.

Casados a pouco mais de um ano, rumores acerca de um possível término circulam desde a gestação do segundo filho do casal, que nasceu no fim de agosto deste ano. Mas a separação ainda não foi confirmada.

Neuer no Brasil

Se recuperando de uma ruptura parcial do tendão do pé direito, Neuer passou parte de sua recuperação no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, segundo o jornal alemão Bild, o goleiro veio acompanhado de sua fisioterapeuta, uma mulher de 23 anos, com quem teria uma relação íntima.

Os dois viajaram, no dia 15 de novembro, de primeira classe até o Rio de Janeiro, onde se deslocaram para Búzios, onde se hospedaram no luxuoso Zendaya Resort até a última segunda-feira, 23, quando voaram de helicóptero até a capital fluminense e voltaram para Munique.

Ainda segundo o jornal, o atleta mantém relações a vários meses com a mulher e teria comunicado a sua atual esposa poucos dias após o nascimento do filho, que não desejava continuar com o casamento.