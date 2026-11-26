TRAIÇÃO
Esposa de Neuer aflineta goleiro sobre suposta traição
o jogador do Bayern de München teria caso com sua fisioterapeuta, com quem veio ao Brasil
O goleiro multicampeão Manuel Neuer virou assunto nas redes sociais por conta de uma suposta indireta feita por sua esposa, Anika Neuer.
O goleiro, que se tornou o goleiro com mais partidas disputadas por copas neste ano, teria sido descoberto como infiel pelo público. A situação ocorreu após sua esposa republicar um vídeo criticando atos de infidelidade, sobretudo durante a gravidez.
"Trair uma mulher grávida é um nível de maldade", diz um dos principais trechos da mensagem.
Casados a pouco mais de um ano, rumores acerca de um possível término circulam desde a gestação do segundo filho do casal, que nasceu no fim de agosto deste ano. Mas a separação ainda não foi confirmada.
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Se recuperando de uma ruptura parcial do tendão do pé direito, Neuer passou parte de sua recuperação no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, segundo o jornal alemão Bild, o goleiro veio acompanhado de sua fisioterapeuta, uma mulher de 23 anos, com quem teria uma relação íntima.
Os dois viajaram, no dia 15 de novembro, de primeira classe até o Rio de Janeiro, onde se deslocaram para Búzios, onde se hospedaram no luxuoso Zendaya Resort até a última segunda-feira, 23, quando voaram de helicóptero até a capital fluminense e voltaram para Munique.
Ainda segundo o jornal, o atleta mantém relações a vários meses com a mulher e teria comunicado a sua atual esposa poucos dias após o nascimento do filho, que não desejava continuar com o casamento.