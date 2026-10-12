Estádio centenário passa por reforma ambiciosa na América do Sul

O Rosario Central concluiu a primeira etapa das obras de modernização e ampliação do estádio Gigante de Arroyito, na Argentina. O projeto prevê a construção de uma terceira bandeja de arquibancadas para aumentar a capacidade do local. Nesta fase inicial, também foi realizada a pré-montagem da estrutura metálica das escadas externas, que terão aproximadamente 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de dez andares.



Os trabalhos começaram pela infraestrutura de sustentação da nova arquibancada. Ao todo, foram finalizadas as fundações das 32 colunas de suporte, instaladas a 27 metros de profundidade para garantir a estabilidade da estrutura. A equipe também executou serviços de preenchimento e preparação do solo, com o objetivo de manter o andamento do cronograma mesmo em períodos de chuva.



Com essa etapa concluída, a obra avançou para a montagem da estrutura pré-moldada. As peças são produzidas em Córdoba e transportadas até o estádio para a instalação definitiva. O projeto prevê a utilização de mais de 170 vigas, o que exige planejamento logístico para organizar o transporte e a montagem dos componentes.



A execução envolve cinco empresas parceiras e mais de 50 operários que atuam nos bastidores da construção. Com o avanço dos trabalhos, a expectativa é que o progresso da obra se torne mais visível, com a instalação da estrutura seguindo de norte a sul do estádio.





Veja o que muda com a reforma do Gigante de Arroyito

Atualmente, o Gigante de Arroyito tem capacidade para receber cerca de 47 mil torcedores. Com a conclusão da primeira fase da ampliação, a previsão é acrescentar aproximadamente 3,5 mil lugares.



O projeto também contempla a construção de 50 camarotes, cada um com capacidade para grupos de 10 a 15 pessoas. O financiamento dessa etapa será viabilizado pela comercialização antecipada dos espaços, que serão disponibilizados para locação por um período de cinco anos.



Em uma segunda fase, estão previstas intervenções nos setores laterais do estádio, com o objetivo de ampliar ainda mais a capacidade de público. O planejamento inclui também novas escadas de acesso, um saguão, estacionamento com vagas para 400 carros e áreas de lazer.



Caso o cronograma seja cumprido, a primeira fase da reforma deverá estar concluída ainda no segundo semestre de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira imagens das obras:

1 de 8 | Foto: Divulgação / Rosario

2 de 8 | Foto: Divulgação / Rosario

3 de 8 | Foto: Divulgação / Rosario

4 de 8 | Foto: Divulgação / Rosario

5 de 8 | Foto: Divulgação / Rosario

6 de 8 | Foto: Divulgação / Rosario

7 de 8 | Foto: Divulgação / Rosario

8 de 8 | Foto: Divulgação / Rosario

Estádio completa 100 anos em 2026

A modernização do Gigante de Arroyito ocorre no ano em que o estádio completa um século de existência. Fundado em 26 de novembro de 1926, o local chegará aos 100 anos em 2026.



Nos últimos meses, o estádio do Rosario Central já recebeu outras intervenções, entre elas a substituição do gramado. A ampliação das arquibancadas faz parte do conjunto de melhorias planejadas para modernizar a estrutura e aumentar a capacidade de receber torcedores.