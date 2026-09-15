Estádio que foi casa de gigante da Série A por quase 20 anos é cedido para obra

Um estádio histórico, que por anos foi casa do Botafogo, será cedido para a Prefeitura de Niterói para uma obra de macrodrenagem. O estádio Caio Martins, incluindo o campo de futebol, arquibancadas e vestiários, será usado em um projeto para reduzir os alagamentos em Icaraí, Santa Rosa e no Largo do Marrão.

O estádio Caio Martins pertencia ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e foi cedido neste mês de setembro à Prefeitura de Niterói. A área é de aproximadamente 25 mil metros quadrados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No projeto de macrodrenagem da prefeitura, o estádio será usado para a construção de um reservatório subterrâneo sob o campo, com capacidade para armazenar 80 milhões de litros de água. A previsão é iniciar obra ainda em 2026, com previsão de conclusão após um ano e meio.

O objetivo é reduzir os alagamentos em Icaraí, Santa Rosa e no Largo do Marrão. O reservatório subterrâneo receberá a água captada por uma nova rede de drenagem. Serão cerca de seis quilômetros de tubulações e galerias, incluindo estruturas de cinco metros por dois metros nas ruas Presidente Backer e Lopes Trovão. A água armazenada será liberada de forma controlada para o Rio Icaraí por meio de um sistema de bombas.

Além do reservatório subterrâneo, o terrano também será usado em momento posterior em um parque municipal, com espaços esportivos, áreas de convivência, lazer para famílias e um parcão.

Estádio Caio Martins, em Niterói - Foto: Divulgação

Antiga Casa do Botafogo

O Estádio Caio Martins foi inaugurado em 1941 com o objetivo de sediar jogos do Campeonato Carioca em Niterói. Com capacidade para 15 mil pessoas, a inauguração foi em vitória do Vasco por 3 a 1 contra o Canto do Rio.

No fim da década de 1980, o Caio Martins passou a ser utilizado com maior frequência como casa do Botafogo, com o clube mandando muitos jogos no clube por anos, até 2004. O último jogo do Alvinegro no estádio foi em dezembro daquele ano, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

O Botafogo ainda seguiu administrando o complexo do Estádio Caio Martins, que conta com um ginásio coberto com capacidade para cinco mil pessoas e um parque aquático com capacidade para 2 mil pessoas, até 2021, quando oficializou a devolução ao governo.