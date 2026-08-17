Estádio traçado por R$ 10 bilhões representa a maior crise do futebol

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Um dos projetos mais grandiosos da história recente do futebol chinês acabou tomando um rumo completamente diferente do planejado. O estádio que seria a nova casa do Guangzhou Evergrande, da China, e teria capacidade para 100 mil torcedores, com investimento estimado em mais de R$ 10 bilhões, nunca foi concluído como projetado.

A arena em formato de flor de lótus foi anunciada em 2020, mas, poucos anos depois, foi interrompida pela crise financeia da Evergrande, gigante do setor imobiliário que financiava a construção e também estava por trás do clube.

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De arena futurista a obra abandonada

Quando foi apresentado, o projeto impressionava pela dimensão. Com 100 mil lugares, o estádio seria destinado exclusivamente ao futebol e ultrapassaria o Camp Nou, do Barcelona, como a maior arena do mundo construída para o esporte.

A expectativa era que o local recebesse partidas do Guangzhou Evergrande e grandes eventos internacionais, incluindo competições organizadas pela Confederação Asiática de Futebol.

A construção, no entanto, estava profundamente ligada à saúde financeira da Evergrande. O conglomerado havia crescido rapidamente durante o período de forte expansão do mercado imobiliário chinês, e as medidas adotadas pelo governo chinês para limitar o endividamento das incorporadoras atingiram a empresa.

Veja fotos do projeto apresentado em 2020:

1 de 3 Estádio em formato de flor de lótus é reduzido após colapso financeiro | Foto: Divulgação

2 de 3 Estádio em formato de flor de lótus é reduzido após colapso financeiro | Foto: Divulgação

3 de 3 | Foto: Divulgação

Dívida bilionária interrompe o sonho

A Evergrande chegou a acumular mais de US$ 300 bilhões em dívidas. Sem recursos para manter todos os projetos, a companhia passou a vender ativos, interromper obras e renegociar suas obrigações.

O estádio de Guangzhou foi uma das vítimas desse processo. Em 2021, as obras foram paralisadas e o governo municipal assumiu o controle do empreendimento. O próprio Guangzhou Evergrande também entrou em colapso, e o clube deixou de existir no futebol profissional.

Governo muda completamente o projeto

Com o empreendimento sob controle estatal, a ideia original acabou sendo abandonada.

A Guangzhou City Construction Investment Group, empresa estatal, decidiu aproveitar parte da estrutura já construída, mas reformulou o projeto para reduzir custos e ampliar a utilização do espaço.

A capacidade prevista caiu de 100 mil para 73 mil espectadores. O orçamento também foi drasticamente reduzido: de aproximadamente € 1,5 bilhão, equivalente a cerca de R$ 8,9 bilhões, para algo próximo de € 300 milhões, ou R$ 1,7 bilhão.

Novo Guangzhou Football Park

O empreendimento também ganhou uma nova identidade: rebatizado de Guangzhou Football Park, o complexo não terá o futebol como única finalidade. Além do estádio, o planejamento passou a incluir áreas comerciais e um centro público destinado a atividades esportivas.