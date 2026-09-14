Ex-goleiro e militar, árbitro brasileirorecordista da FIFA se aposenta

A arbitragem brasileira se despediu de um de seus grandes nomes neste domingo, 13. Após comandar o empate por 1 a 1 entre Fortaleza e Ceará, na Arena Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Marcelo de Lima Henrique pendurou o apito depois de uma trajetória de 32 anos no futebol.

O Clássico-Rei marcou o último jogo da carreira do carioca de 55 anos, que se emocionou após o apito final. Marcelo foi cumprimentado por jogadores, integrantes das comissões técnicas e companheiros de arbitragem ainda no gramado.

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Despedida no Castelão

Depois da partida, Marcelo agradeceu ao futebol, destacando a emoção de encerrar a carreira no Ceará e em um clássico. "Só gratidão. É o futebol. Eu sou aquele menino que jogava pelada e queria estar nos campos e não consegui", disse.

"E hoje Deus me deu muito mais do que eu sonhei. Estar encerrando essa trajetória de 32 anos aqui no Ceará não é para qualquer um. Eu espero que os cearenses entendam, de uma vez por todas, a grandeza deste estado, deste futebol", afirmou à ESPN.

Marcelo também elogiou a postura dos clubes no clássico e afirmou que o futebol cearense ainda tem muito a crescer: "Olha o que foi esse Castelão aqui hoje. Nós vimos, durante a semana toda, vários clássicos de maneiras desrespeitosas".

"Olha como foi o clássico aqui. Duas equipes jogando. Então, o nosso Ceará, eu posso falar isso, é muito grande. Eu deixo minha gratidão ao futebol, ao futebol cearense, e certamente grandes coisas estão por vir. A gente vai estar junto aí em outras funções, se Deus quiser", completou.

Árbitro recordista

Marcelo de Lima Henrique passou 25 anos no quadro da CBF e integrou a lista de árbitros da Fifa entre 2008 e 2014.Em 2023, alcançou a marca de mil jogos na carreira e se tornou o árbitro mais velho a comandar uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro.

A despedida da elite nacional havia acontecido em maio, na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Neo Química Arena. Curiosamente, sua primeira partida na primeira divisão também envolveu o clube paulista, em 2005, quando o Corinthians perdeu por 3 a 1 para o Botafogo.

Já tentou ser goleiro

Antes de seguir carreira na arbitragem, Marcelo tentou ser jogador de futebol. Atuava como goleiro e passou por Flamengo, Bangu, América e Operário-MS, mas não conseguiu se firmar profissionalmente.

A mudança de caminho veio por influência do pai, José Henrique Neto, que também foi árbitro durante quase duas décadas. Ainda jovem, Marcelo cursou arbitragem na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, com ajuda financeira do pai após conseguir uma bolsa.

Marcelo em seu jogo de despedida - Foto: Thiago Gadelha/SVM

Antes de chegar aos grandes estádios, trabalhou em torneios amadores, campeonatos de bairro e jogos de futebol de praia, até se encontrar no futebol de campo. Além da arbitragem, Marcelo construiu carreira militar e chegou a atuar como primeiro-sargento dos Fuzileiros Navais.

Agradecimento ao futebol cearense

Na despedida, Marcelo fez questão de agradecer não apenas a Fortaleza e Ceará, mas também a clubes menores do futebol cearense por onde passou ao longo da carreira.

"Muito obrigado aos dois gigantes do Ceará e muito obrigado àquelas equipes pequenas, de menor investimento, às quais eu me adaptei por pouco tempo, como Crateús, como Crato, como Icasa, o grande Icasa lá, e várias outras, como o Atlético Cearense", disse.

"Muito obrigado. Certamente, fica para a vida toda. E a vida continua", finalizou. Assim, com o apito final no Castelão, Marcelo de Lima Henrique encerrou uma carreira marcada por longevidade, recordes e presença em grandes jogos do futebol brasileiro.