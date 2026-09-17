Ex-Vitória brilha na Liga Europa e garante resultado contra clube alemão

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O ex-jogador do Vitória, Aitor Cantalapiedra, foi o grande destaque do seu novo clube, o Omilos Filathlon Irakleiou (OFI) no triunfo por 2 a 0 contra o tradicional Hoffenheim, na primeira rodada da fase de liga da Liga Europa. O espanhol marcou um dos gols da partida.

Aos 30 minutos, Aitor Cantalapiedra ganhou na velocidade da zaga em contra-ataque, recebeu o passe de Kenan Kodro e bateu de canhota no alto para estufar a rede. O Hoffeinheim não conseguiu reagir e o time grego saiu vitorioso.

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Esse foi o primeiro gol de Aitor Cantalapiedra em 10 jogos pelo OFI. O atacante espanhol ex-Vitória tem sido titular do clube grego e também colaborou com três assistências em competições nacionais.

Essa é segunda passagem de Aitor Cantalapiedra pelo futebol grego. Entre 2020 e 2024, o atacante defendeu o Panathinaikos, tradicional clube local. Foram 24 gols e 12 assistências, levando a Supertaça Grega e a Copa da Grécia.

Aitor Cantalapiedra no Vitória

Após boas passagens no futebol da Holanda e da Grécia, Aitor Cantalapiedra ainda se destacou no Chipre antes de ser contratado pelo Vitória no segundo semestre de 2025. O atacante teve minutos e foi importante na reta final do Brasileirão, com 3 gols e 3 assistências em 17 partidas.

Em 2026, Aitor Cantalapiedra teve minutos no primeiro semestre e foi titular de dez partidas em 17 disputadas. O espanhol perdeu espaço no elenco do Leão, deixou de entrar nos jogos e rescindiu seu contrato em comum acordo em maio.