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Ex-jogador do Vitória, David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, foi mantido preso pela Justiça do Rio de Janeiro após audiência de custódia realizada na manhã deste sábado, 28.

Atualmente no Vasco da Gama, o atacante de 31 anos foi detido na última quinta-feira, 26, por policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia do Leblon, enquanto realizava atividades no Centro de Treinamento do clube carioca, em Jacarepaguá.

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A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo Poder Judiciário do Espírito Santo, estado onde se concentram as investigações que apuram a atuação de uma rede interestadual suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, comercialização ilegal de armamentos, lavagem de capitais e associação com organização criminosa armada.

Jogador foi preso enquanto treinava no CT do clube

O mandado que levou à prisão do atacante é um dos desdobramentos da Operação A Tropa, deflagrada pela Polícia Civil capixaba para desarticular células operacionais e financeiras ligadas ao crime organizado. Segundo as investigações, o jogador teria vínculos com o grupo e vinha sendo monitorado pelas autoridades há meses.

Além das suspeitas de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, David também é investigado por suposta coação no curso do processo penal. De acordo com as apurações, ele teria tentado influenciar depoimentos de testemunhas e envolvidos no inquérito, o que motivou o pedido de prisão preventiva.

Até o momento, a defesa de David Corrêa e a assessoria do Vasco da Gama ainda não se manifestaram oficialmente sobre a prisão.