Ferrari vence as 24 Horas de Le Mans após 50 anos de ausência

A equipe italiana Ferrari venceu neste domingo a edição do centenário das 24 Horas de Le Mans, na França, ao voltar à tradicional categoria após 50 anos de ausência, pondo fim à hegemonia da Toyota nos últimos cinco anos.

A Ferrari N.51 dos italianos Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi e do britânico James Calado foi a mais rápida ao final de uma emocionante corrida na lendária prova de enduro à frente do Toyota N.8, vencedor da última edição.

Faltando menos de duas horas, os dois carros tinham menos de 30 segundos de diferença quando o piloto do N.8 Ryo Hirakawa, segundo nesse momento, cometeu um erro de freagem na curva Arnage e bateu em uma barreira.

Embora o Toyota GR010-Hybrid tenha conseguido continuar, o piloto japonês teve que parar nos boxes para consertar os danos, deixando a 'Scuderia' livre para conquistar sua primeira vitória desde 1965.

O Cadillac N.2 obteve uma ótima terceira posição, à frente de seu outro veículo, o N.3, quarto colocado.

A outra Ferrari participante da categoria dos Hypercars, a N.50 que largou na pole position, quebrou durante a noite e terminou em quinto.

O Toyota N.7 do argentino José María 'Pechito' López, vencedor em 2021, abandonou após sofrer um acidente às 00:54 no horário local (19h54 de Brasília), quando o japonês Kamui Kobayashi pilotava. O outro integrante do trio de pilotos é o britânico Mike Conway.

Além da Ferrari, outras equipes como Porsche, Cadillac e Peugeot retornaram à famosa categoria em Le Mans, fazendo parte de uma corrida emocionante com inúmeras mudanças na liderança, ritmo de pit stops, ultrapassagens arriscadas e quebras durante a corrida.