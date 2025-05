Ancelotti despista sobre futuro e não garante saída do Real Madrid

O técnico italiano Carlo Ancelotti em entrevista coletiva na sala de conferências do Real Madrid - Foto: Divulgação / Real Madrid CF

Cotado para assumir o comando da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti adotou tom cauteloso ao falar sobre seu futuro. Em entrevista coletiva neste sábado, 3, o italiano evitou confirmar uma possível saída do Real Madrid ao fim da temporada e afirmou que só tratará do tema após o encerramento de LaLiga, marcado para o dia 25 de maio.

“Não sei o que vai acontecer. Pode ser em 25 de maio, em 2026, em 2030. Aconteça o que acontecer, será uma despedida fantástica. Nunca tive problemas no clube e não terei, mesmo no último dia”, disse o treinador, que está no comando do time merengue desde 2021 em sua segunda passagem pelo clube.

Ao ser questionado diretamente sobre a Seleção Brasileira, Ancelotti despistou:

“Tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pela torcida. Não vou falar sobre meu futuro antes do dia 25”, esclareceu o treinador.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a negociar com o treinador, mas a dificuldade em rescindir seu contrato com o Real Madrid, válido até 2026, e propostas milionárias da Arábia Saudita, que chegam a US$ 40 milhões por temporada, cerca de R$ 225 milhões, travaram o avanço.

Apressada, a CBF encerrou oficialmente as tratativas e agora busca um novo nome para assumir a Seleção ainda em maio, após a saída de Dorival Júnior. Outro nome cotado para a vaga é o do portugês Jorge Jesus. O ex-treinador do Flamengo foi demitido do Al-Hilal e tem o caminho livre para negociar.

Enquanto isso, Ancelotti segue focado na reta final da temporada com o Real Madrid, que enfrenta o Celta de Vigo neste domingo, 5, pela 34ª rodada da LaLiga. O time é vice-líder com 72 pontos, quatro atrás do Barcelona, e já foi eliminado da Champions League e derrotado pelo arquirrival na Copa do Rei.