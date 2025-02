Atlético bate a Juazeirense e sobe para 4ª posição do Baiano

Atlético venceu a Juazeirense fora de casa e entra no G-4 - Foto: Reprodução / TVE

O Atlético de Alagoinhas conquistou uma vitória importante sobre a Juazeirense por 1 a 0 na noite deste domingo, 9, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O único gol do confronto foi marcado por Felipe Cardoso, garantindo três pontos valiosos para o Carcará na tabela de classificação.

Com o triunfo, o Atlético saltou da oitava para a quarta posição, somando agora 10 pontos e entrando na zona de classificação para as semifinais do Estadual. Por outro lado, a Juazeirense caiu para o oitavo lugar, se distanciando da briga pelo G-4 e complicando suas chances na reta final da primeira fase.

A rodada teve início no sábado, 8, com dois confrontos movimentados. No Estádio Waldomiro Borges, o Jequié ficou no empate por 1 a 1 com o Jacobina e conseguiu entrar no G-4. Já no Barradão, o Vitória manteve a liderança isolada ao vencer o Porto por 2 a 1, com direito a gol do estreante Carlinhos nos minutos finais da partida. No domingo, o Bahia protagonizou a maior goleada da rodada ao bater o Colo Colo por 6 a 0 na Arena Fonte Nova, assumindo a vice-liderança com 12 pontos.

Na próxima rodada, a Juazeirense terá a missão de se recuperar diante do Colo Colo, em duelo marcado para o sábado, 15, às 18h30, novamente no Adauto Moraes. Já o Atlético de Alagoinhas volta a campo na quarta-feira, 19, às 19h15, para enfrentar o Jacobina no Estádio José Rocha, em um confronto direto na luta por uma vaga no mata-mata.