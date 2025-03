Bahia e Vitória conhecem grupos da Libertadores e Sul-Americana

Bahia e Vitória conhecem adversários nas competições sul-americanas hoje - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Um dia após o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória voltam suas atenções para os torneios continentais. Nesta segunda-feira, 17, às 20h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, acontece o sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

>> ASSISTA AO VIVO O SORTEIO DA LIBERTADORES E DA SUL-AMERICANA

O Bahia, que venceu o Vitória por 2 a 0 neste domingo, 16, na Arena Fonte Nova, e saiu na frente na disputa pelo título estadual, conhecerá seus rivais na Libertadores. No sorteio, o Esquadrão está no Pote 4, ao lado de equipes como Cerro Porteño e Alianza Lima, o que significa que poderá ter um caminho desafiador pela frente. Veja os potes:

POTE 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing

POTE 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

POTE 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

POTE 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil e Bahia.

Já o Vitória, presente no Pote 4 da Sul-Americana, também terá sua chave definida no evento. O Leão pode enfrentar adversários tradicionais como Atlético-MG, Fluminense e Grêmio, que estão no Pote 1. Veja os potes:

POTE 1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente-ARG, Cruzeiro, Lanús-ARG, Defensa y Justicia-ARG e América de Cali-COL;

POTE 2: Guaraní-PAR, Palestino-CHI, Caracas-VEN, Vasco, Huracán-ARG, Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI e Godoy Cruz-ARG;

POTE 3: Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU;

POTE 4: Mushuc Runa-EQU, Atlético Grau-PER, Vitória, GV San José-BOL, Deportes Iquique-CHI, Boston River-URU, Melgar-PER e Corinthians.

Com o sorteio, a dupla Ba-Vi saberá quais serão seus primeiros desafios no cenário internacional nesta temporada, enquanto se preparam para a decisão do título estadual no próximo domingo, 23, no Barradão.