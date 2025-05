Barcelona de Ilhéus anuncia dispensa de seis jogadores do elenco

O experiente Lúcio Maranhãofoi um dos atletas desligados pelo Barcelona de Ilhéus - Foto: Divulgação / Barcelona de Ilhéus

O Barcelona de Ilhéus informou, por meio de comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira, 16, a dispensa de seis atletas do elenco profissional. A decisão faz parte de um processo de reformulação do time, que busca um novo rumo na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Foram desligados do grupo principal o veterano zagueiro Lídio, o volante Pepeu, o meio-campista paraguaio Juan Gauto, o meia-atacante Nadson, o ponta João de Deus e o experiente centroavante Lúcio Maranhão.

O clube agradeceu o comprometimento dos atletas durante o período em que vestiram a camisa da Onça Pintada e destacou que todos eles contribuíram para a história recente da equipe. Ainda de acordo com a diretoria, a reformulação tem como foco a melhora do desempenho na Série D, com o objetivo final de conquistar o acesso à Série C.

O time do sul do estado volta a campo neste domingo, 18, quando recebe a visita do Jequié, pela 5ª rodada da fase de grupos da quarta divisão nacional. A partida marca o retorno do Barça com sua torcida no estádio Mário Pessoa após um ano longe de sua casa devido a ajustes estruturais na praça esportiva.

O Barcelona é o penúltimo colocado da chave, com apenas três pontos ganhos, com três empates e uma derrota para o União-TO na última rodada. Após perder em casa de virada para a Juazeirense, o Jipão segue na terceira posição, com seis pontos somados.