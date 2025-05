Boicote de clubes brasileiros expõe racha na eleição da CBF

Eleições da CBF aquecem os bastidores do futebol brasileiro - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A eleição presidencial da CBF, marcada para o próximo domingo, 25, escancarou a crise de representatividade no futebol brasileiro. Insatisfeitos com o processo eleitoral e sem espaço para influenciar os rumos da entidade, 20 clubes das Séries A e B decidiram se abster da votação em protesto contra a candidatura única de Samir Xaud.



Os clubes são América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo e Sport.



Nos bastidores, o clima é de guerra fria entre clubes e federações estaduais. A movimentação ganhou força após a tentativa frustrada de lançar Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, como alternativa. Ele não conseguiu o apoio mínimo das federações para oficializar a candidatura, o que gerou revolta entre os dirigentes de clubes.

Atualmente, o colégio eleitoral da CBF é composto por 141 votos, sendo 81 das federações (com peso três), 40 da Série A (peso dois) e 20 da Série B (peso um). A desproporção garante o controle das federações, o que tem sido duramente criticado pelos clubes.



Em carta enviada à CBF, os clubes cobraram mudanças no estatuto eleitoral, com pedidos por mais equilíbrio na distribuição dos votos, além de debates sobre a criação da Liga, fair play financeiro e profissionalização da arbitragem.

Mesmo com o boicote, os clubes sinalizam que estão abertos ao diálogo com a futura gestão. A eleição deve confirmar o nome de Samir Xaud, médico de 41 anos, que assume o cargo com mandato previsto até 2029. A expectativa, no entanto, é de um período de tensão e possíveis embates institucionais, com a ideia da Liga voltando a ganhar força como alternativa real.

Veja o comunicado dos clubes sobre a eleição na CBF

"O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade. Neste domingo, haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente.

Estaremos prontos para conversar com a nova gestão, a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor.

SEM CLUBE NÃO TEM FUTEBOL

América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo, Sport."