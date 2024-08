Botafogo perde titular de última hora para jogo contra o Bahia; confira

Time titular do Botafogo para jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia - Foto: Vítor Silva | Botafogo

Esta quarta-feira, 7, é de decisão para Botafogo e Bahia na volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Glorioso, no entanto, ganhou um desfalque de última hora para a partida: o lateral-direito Damián Suárez. A partida entre as equipes acontece na Arena Fonte Nova, às 19h.

Conforme o ge, o lateral-direito Damián Suárez treinou normalmente na terça-feira, dia da última atividade do Alvinegro antes da partida. No entanto, em seguida o jogador conversou com a comissão técnica e pediu dispensa alegando problemas particulares. Ele não viajou para Salvador com o restante do elenco.

Damián Suárez, de 36 anos, é considerado uma peça importante do Botafogo, sendo titular absoluto. A mídia uruguaia ventila um possível interesse do Peñarol no lateral, que tem contrato até o fim de 2025. Pelo clube, o ex-Getafe tem 33 jogos e 3 assistências.

Sem Damián Suárez, o time titular do Botafogo contra o Bahia deve ter Mateo Ponte na lateral-direita.

Além disso, o time também deve contar com a estreia do campeão mundial pela Argentina Thiago Almada. O meia é a contratação mais cara da história do Botafogo.