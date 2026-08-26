FUTEBOL
Clássico abre rodada da Copa do Brasil com empate; Vitória joga hoje
Confrontos das quartas de final seguem até quinta-feira, 27
A rodada das quartas de final da Copa do Brasil iniciou nesta terça-feira, 25, com o clássico de Minas terminando em 1 a 1 para Cruzeiro e Atlético-MG.
Ainda nesta quarta-feira, 26, vão acontecer dois jogos: o Esporte Clube Vitória vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama no São Januário às 21h30 e, no mesmo horário, o Palmeiras recebe o Santos no Nubank Park.
Vale ressaltar que a última partida dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil acontece na quinta-feira, 27, com o clássico Gre-Nal marcado para às 20h no Beira-Rio.
Como foi o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil?
A partida que abriu as quartas de final da Copa do Brasil foi o empate em 1 a 1 no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, que aconteceu no Mineirão.
Jogando em casa, o Cruzeiro saiu na frente no confronto após Arroyo acertar um belo chute da entrada da área e marcar o primeiro gol do jogo aos 14 minutos do segundo tempo.
Minutos depois o Atlético-MG chegou a empatar a partida com Cuello, porém o gol foi anulado por impedimento. Mas, aos 24 minutos, o Galo empatou em definitivo com Renan Lodi.
Agora, o jogo de volta será definido na Arena MRV na próxima terça-feira, 1, às 21h.
Esporte Clube Vitória joga hoje
O Vitória vai entrar em campo nesta quarta-feira, 26, às 21h30, para enfrentar o Vasco da Gama no São Januário. A partida deve ter um toque a mais de emoção, visto que a torcida vascaína esgotou os ingressos da partida.
Onde assistir?
- Globo (TV aberta)
- SporTV (TV fechada)
- Amazon Prime Video (streaming)
- Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações de Vasco x Vitória
- Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.
- Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Martínez e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Outros jogos hoje
Além da partida do Leão da Barra, que acontece às 21h30, outro jogo acontece no mesmo horário: Palmeiras e Santos, no Nubank Park, em São Paulo.