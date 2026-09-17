Clube que era financiado por mineradora multinacional vai virar SAF

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Nascida a partir da fusão de equipes de funcionários de uma mineradora multinacional brasileira, a Associação Desportiva Ferroviária entrou na reta final para a conclusão do processo que vai transformar o clube em uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Segundo o presidente do quadro Associativo do clube, Carlos Farias, a pendência relacionada à Junta Comercial foi resolvida e que agora restam apenas ajustes contábeis.

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A criação da SAF foi aprovada pelos sócios da Desportiva em julho, por 29 votos a 1, e desde então o clube do Espírito Santo vem cumprindo as etapas burocráticas para formalizar a nova empresa.

“Acho que em poucos dias a gente tem a conclusão disso, são detalhes. Mas, o importante é que o processo não está parado. Estamos fazendo um ajuste à pedida da contabilidade de 2025, voltaremos amanhã lá apenas para fazer esses ajustes, porque os investidores precisam ter tudo isso. Mas falta muito pouco”, afirmou o dirigente ao ge.

Carlos Farias também afirmou que o investidores da SAF já visitaram as estruturas do clube:

A SAF já está fazendo o trabalho de visitar o estádio, buscar recursos, possivelmente melhorar o gramado... Desde o dia da Assembleia ficou claro que eles têm toda a liberdade de agir. Eu saio da presidência no final do ano, mas ainda tenho dois objetivos: concluir essa questão da SAF e zerar o nosso débito trabalhista. É algo que eu tenho trabalhado muito nos últimos tempos. Carlos Farias - Presidente da Desportiva Ferroviária

Ligação com mineradora multinacional

A Desportiva Ferroviária foi criada em 1963 a partir da união de funcionários da antiga Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), de forma que o escudo do clube traduz essa origem: ele une de forma literal um trilho de trem com uma bola de futebol dos anos 1960.

Durante três décadas, a mineradora custeou despesas da Desportiva Ferroviária e descontava mensalidades do clube diretamente na folha de pagamento de milhares de ferroviários.

A Vale do Rio Doce também cedeu o terreno onde foi construído o Estádio Engenheiro Alencar de Araripe, além de contribuir financeiramente para as obras. O estádio foi batizado em homenagem ao diretor da mineradora no momento da criação da Desportiva Ferroviária.

Foto aérea do Estádio Engenheiro Araripe na década de 1960 - Foto: FÁBIO PIRAJÁ | MEMÓRIA CAPIXABA

Toda essa ligação fez com que o clube fosse considerado o “Primo-Rico” do futebol capixaba.

Fim da relação e declínio esportivo

No entanto, o patrocínio e o suporte financeiro direto da Vale do Rio Doce à Desportiva Ferroviária acabaram após a privatização da estatal em 1997. Atualmente, o clube está totalmente desvinculado da Vale.

Da sua criação até 1997, o clube havia conquistado 15 dos seus 18 títulos estaduais. Depois que a Vale cortou o vínculo com o clube, foram apenas três conquistas em quase 30 anos, sendo a última em 2016.

Além disso, o clube não consegue chegar à final do Campeonato Capixaba desde 2017.