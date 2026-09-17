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FUTEBOL

Tradicional clube do Sul inicia processo para implementação de SAF

Presidente detalhou o modelo de gestão que será feito no clube

Gustavo Nascimento
Por
Jogadores de Grêmio e Caxias do Sul em disputa de bola no Gauchão 2024
Jogadores de Grêmio e Caxias do Sul em disputa de bola no Gauchão 2024 - Foto: Maxi Franzoi | AGIF

Envolto em dívidas, o Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias, mais conhecido como Caxias do Sul, passa por um processo de estruturação para a implementação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A informação foi divulgada pelo presidente do clube, Roberto de Vargas, em entrevista para uma rádio local nesta semana.

De acordo com o dirigente, o projeto conta com a participação de investidores da região e vem sendo preparado há anos pelo clube.

Roberto de Vargas chegou a afirmar que outros grupos, inclusive estrangeiros, já demonstraram interesse anteriormente, mas as negociações não avançaram por falta de garantias consideradas importantes para o futuro do clube. Dessa forma, a proposta atual prevê uma SAF regional.

Para Vargas, a proximidade pode ser um diferencial na relação com o clube e com a torcida: “O contrato de uma SAF é como um casamento. A gente tem que pensar como vai ser daqui a cinco ou dez anos”.

Entenda o modelo de SAF

O presidente do Caxias detalhou que o clube tem concentrado esforços na organização de documentos, contratos e balanços financeiros para cumprir as exigências necessárias à transformação do clube.

O novo modelo também pretende criar condições para investimentos que hoje estão fora da capacidade financeira do clube, principalmente no Centro de Treinamento e nas categorias de base. A formação de jogadores é vista como uma das principais possibilidades de geração de receita, por meio da venda de atletas e da manutenção de percentuais em futuras negociações.

Além da formação e negociação de jogadores, a SAF deve buscar novas receitas com patrocínios, bilheteria e outras fontes de arrecadação, com o objetivo de tornar a operação do futebol mais sustentável.

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A próxima administração do clube será escolhida em 23 de setembro. A expectativa de Vargas é que o processo de estruturação da SAF tenha continuidade e que o Caxias possa entrar nos próximos campeonatos com uma estrutura financeira e administrativa diferente da atual.

Problemas na gestão

Roberto de Vargas reconheceu que o modelo tradicional de gestão dos clubes brasileiros enfrenta dificuldades financeiras, afirmando que o Caxias tem mantido seus compromissos ao longo dos últimos anos, mesmo entregando gestões com dívidas.

O presidente também avaliou que o desempenho esportivo do clube ficou abaixo das expectativas em 2026, principalmente diante do objetivo de buscar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, o que representaria aumento de receitas, visibilidade e capacidade de atrair patrocinadores e sócios.

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