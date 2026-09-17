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Empresário ganha processo e diz ter retomado SAF de gigante da Série A

Decisão pode representar uma reviravolta nos bastidores do clube

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa da imagem Empresário ganha processo e diz ter retomado SAF de gigante da Série A
Foto: Vítor Silva | Botafogo

A Justiça dos Estados Unidos tomou uma decisão favorável a John Textor no processo envolvendo a Eagle Football Holdings Bidco, empresa da qual o empresário era proprietário e controlava 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo. As informações são da Itatiaia.

O entendimento pode representar uma reviravolta nos bastidores do clube. Com a decisão, Textor passa a ser novamente reconhecido como proprietário da SAF alvinegra, atualmente a SAF Alvinegra é comandado pela GDA Luma, do mexicano Gabriel de Alba. O norte-americano comemorou o resultado em comunicado.

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“A decisão de hoje representa uma importante vitória para o Botafogo e para a proteção de nossas ambições de conquistar títulos. A disputa societária com a Eagle Bidco chegou ao fim, e estou satisfeito por ser novamente reconhecido como proprietário de 90% da SAF Botafogo”, afirmou Textor.

Desde maio, os direitos da Eagle na SAF do clube carioca estão suspensos por ordem do juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

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Disputa judicial

A disputa judicial aconteceu em meio a uma mudança na gestão do Botafogo. O advogado de Textor no Brasil, Felipe Bresciani de Abreu Sampaio, também comentou a decisão e destacou a importância do entendimento da Justiça norte-americana para os processos que envolvem o empresário no país.

Segundo ele, a decisão reconhece os direitos de Textor e reforça os argumentos apresentados pela defesa. O advogado afirmou ainda que o entendimento será utilizado na tentativa de garantir os direitos do empresário no Brasil.

O Botafogo Social e a SAF ainda não se pronunciaram sobre o caso.

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Futebol Nacional SAF

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