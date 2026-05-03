Com dois gols de Vini Jr, Real Madrid vence e adia título do Barcelona

O brasileiro Vinícius Júnior foi decisivo ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 0 do Real Madrid contra o Espanyol neste domingo, 3, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time do craque brasileiro chegou a 77 pontos e adiou a conquista do título do Barcelona, que lidera a competição com 88 pontos.



Caso o Real Madrid não vencesse o Espanyol, o Barcelona seria campeão hoje mesmo, visto que o time da Catalunha tinha 14 pontos de vantagem antes do jogo dos merengues e que restariam somente quatro rodadas até o fim do Campeonato Espanhol, ou seja, sobrariam 12 pontos em disputa.

Com a vitória neste domingo, o Real Madrid mantém vivo o sonho de conquistar LaLiga, mesmo com chances remotas. O time de Vinícius Júnior ainda terá a oportunidade de diminuir ainda mais a vantagem do Barcelona no próximo domingo, 10, quando acontece o clássico contra o time catalão, no estádio Camp Nou.

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No entanto, em caso de vitória ou empate do Barcelona, o Real Madrid será obrigado a ver pessoalmente o time rival levantar seu 29º troféu do Campeonato Espanhol.

Temporada ruim

O Real Madrid deve chegar à sua segunda temporada consecutiva sem conquistar títulos. Para além da liga nacional, o Real Madrid teve um desempenho acidentado e inconsistente também nas competições de mata-mata da temporada.

Na Supercopa da Espanha, troféu que abre a temporada, o time perdeu por 3 a 2 para o Barcelona na final;

Na Copa do Rei, o Real Madrid foi eliminado de forma precoce para o Albacete, nas oitavas de final;

Na Champions League, torneio onde é o maior campeão de forma disparada, o Real Madrid foi eliminado para o Bayern de Munique nas quartas de final.

Comando frágil

Após a saída do italiano Carlo Ancelotti, que hoje comanda a Seleção Brasileira, o Real Madrid buscou o espanhol Xabi Alonso – ex-jogador do clube – para treinar a equipe. Alonso vinha de duas temporadas muito boas no comando do Bayer Leverkusen, da Alemanha, e chegou com altas expectativas.

Xabi Alonso até conseguiu bons resultados nas competições espanholas, mas o desempenho era insatisfatório, além da relação com os jogadores ter se desgastado rapidamente. Por conta disso, ele foi demitido em janeiro deste ano, dando lugar ao interino Álvaro Arbeloa, outro ex-jogador do clube.

No entanto, a aposta na troca de comando também não funcionou e o Real Madrid não conseguiu os resultados esperados ao longo da temporada. Para a próxima temporada, o clube almeja a contratação de outro treinador.