Conmebol garante punição severa ao Cerro após racismo com Luighi

Luighi se emocionou após sofrer o crime de racismo no Paraguai em jogo pela Libertadores Sub-20 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O caso de racismo ocorrido com o atacante Luighi, do Palmeiras, não ficará impune. De acordo com o Portal Uol, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, afirmou em contato com a presidente Leila Pereira que vai aplicar uma punição severa ao Cerro Porteño.

Vale salientar que além de Luighi, torcedores do clube paraguaio expressaram manifestações racistas também contra o meia alviverde Figueiredo.



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nota oficial revelando que solicitou à Conmebol para que o time de Assunção seja excluído da Libertadores sub-20. A entidade enviou o manifesto tanto a Alejandro Domínguez quanto ao presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"O que a gente espera da Conmebol é rigor. Basta de racismo e de multas que não levam a nada. Queremos punições esportivas", disse o presidente Ednaldo Rodrigues.

Apesar da possível ameaça de se retirar da Libertadores Sub-20, o Palmeiras não irá abandonar a competição. Até agora, o Cerro Porteño se posicionou sobre o caso lamentável somente via nota divulgada em suas redes sociais.

Entenda o caso

Figueiredo e Luighi, jovens promessas da base do Palmeiras, foram vítimas de atitudes racistas por parte da torcida do time adversário. A transmissão do jogo flagrou um homem imitando gestos de macaco em direção a Figueiredo, enquanto, em seguida, Luighi sofreu uma cusparada de outro torcedor.

Após o apito final, Luighi, visivelmente abalado, fez um desabafo emocionado sobre o ocorrido. Chorando bastante, o jogador questionou o tratamento dado ao episódio. "O racismo que fizeram comigo... é sério? Até quando a gente vai passar por isso? O que fizeram comigo foi um crime. Você (entrevistador) vai perguntar sobre o jogo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF? Não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? O que fizeram foi um crime. Aqui é formação, estamos aprendendo", afirmou, indignado com a situação.