Dani Alves retorna ao Brasil após Justiça espanhola liberar passaporte

Daniel Alves é liberado para voltar ao Brasil após absolvição na Espanha - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Daniel Alves recebeu autorização para retornar ao Brasil após a Justiça da Espanha liberar seus passaportes brasileiro e espanhol, que estavam retidos devido ao processo judicial que enfrentava. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 4, em uma audiência realizada em Barcelona, apenas uma semana depois de sua absolvição no caso de agressão sexual.

O ex-lateral foi condenado em fevereiro deste ano a quatro anos e meio de prisão por um crime de estupro ocorrido em uma boate de Barcelona, em 2022. No entanto, no dia 28 de março, o Tribunal Superior da Catalunha anulou a sentença de maneira unânime. A corte apontou que o depoimento da vítima apresentava inconsistências em relação às imagens registradas em vídeo, resultando na absolvição de Daniel Alves.

Com a decisão judicial, todas as medidas cautelares que haviam sido impostas ao ex-jogador foram revogadas, incluindo a retenção de seus passaportes, que foi aplicada para evitar um possível risco de fuga. Além disso, o tribunal rejeitou os pedidos do Ministério Público e da acusação particular, que buscavam aumentar a pena para até 12 anos de prisão.

Apesar da reviravolta no caso, o processo ainda pode ter novos desdobramentos. A Procuradoria Superior da Catalunha anunciou que irá recorrer da decisão, argumentando que o julgamento apresenta "lacunas, imprecisões, incoerências e contradições". Com isso, o caso poderá voltar a ser analisado pela Justiça espanhola.