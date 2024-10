Deschamps sobre Mbappé: "Jogadores fazem o que quiserem nos dias de folga"

Deschamps, técnico da seleção francesa, durante coletiva de imprensa - Foto: Nicolas Tucat | AFP

Ao ser perguntado sobre a ida de Kylian Mbappé a uma boate no dia do jogo entre França e Israel, o técnico dos 'Bleus', Didier Deschamps, disse neste domingo, 13, no programa de televisão Telefoot que "se os jogadores têm dias de folga, têm a liberdade de fazer o que quiserem".

"Não acompanho a rotina dos jogadores que não estão aqui. Kylian está seguindo a programação decidida por seu clube, o Real Madrid", explicou Deschamps.

Kylian me mandou uma mensagem antes do jogo Didier Deschamps - técnico da França

No sábado, os jogadores da seleção francesa já haviam saído em defesa de Mbappé, que foi visto em uma boate em Estocolmo enquanto seus companheiros venciam Israel por 4 a 1 em Budapeste.

Aurélien Tchouaméni, capitão dos 'Bleus' contra os israelenses, defendeu seu companheiro de Real Madrid.

"Acho que é exagerado. Cada um tem o direito de pensar o que quiser. Quando se trata de Kylian, tudo toma grandes proporções. Não é um assunto importante para nós. Conversamos com ele antes e depois do jogo. O amor de Kylian pela seleção não deixa dúvidas. Estamos ansiosos para que ele volte", explicou Tchouaméni em Bruxelas, onde a França enfrenta a Bélgica na segunda-feira.

"Cada um faz o que quer com seu tempo livre", havia comentado o zagueiro Wesley Fofana no sábado. "É um grande cara, um grande profissional, administra a carreira como quiser", disse no sábado o jogador do Chelsea.

Mbappé "tem dias de descanso, faz o que quiser. Não há dúvida quanto ao seu compromisso com a seleção francesa, com tudo o que ele já fez", opinou o meio-campista Mattéo Guendouzi.