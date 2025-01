Dois jogos abrem a 3ª rodada do Campeonato Baiano; confira

Terceira rodada do Baianão 2025 começa neste sábado, 18 - Foto: Divulgação / SD Juazeirense

A bola volta a rolar pelo Campeonato Baiano. A terceira rodada do estadual começa neste sábado, 18, com duas partidas que serão realizadas no interior do estado. A depender dos resultados, os jogos poderão modificar o G-4 da competição.

Leia mais:

Logo mais às 16h, a Juazeirense recebe o Barcelona de Ilhéus, no Adauto Moraes, em Juazeiro.

Goleado pelo vitória em casa, o Cancão de Fogo está na 5ª posição com três pontos e busca se recuperar diante da sua torcida. Na 7ª posição, a Onça Pintada vem de dois empates seguidos e busca seu primeiro triunfo no Baianão.

Já às 18h, o Jequié encara o Colo-Colo no Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão.

Penúltimo colocado na tabela, o Jipão conquistou seu primeiro ponto no campeonato e precisa vencer. Uma posição acima, o Tigre empatou as duas primeiras e quer conquistar a primeira vitória após o retorno a elite.