Federações do Caribe declaram apoio à reeleição de Infantino na Fifa

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As 25 associações nacionais de futebol filiadas à União Caribenha de Futebol (CFU) manifestaram apoio à continuidade de Gianni Infantino na presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa). O posicionamento foi definido após um processo formal de consulta e aprovação entre as entidades e tem como objetivo respaldar a candidatura do dirigente nas eleições presidenciais de 2027.

Em comunicado, a CFU destacou que a decisão representa uma manifestação coletiva de suas associações filiadas e reforçou a importância da unidade regional para o desenvolvimento do futebol no Caribe.

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A entidade também reconheceu os investimentos e as iniciativas promovidas pela Fifa em áreas como infraestrutura esportiva, formação técnica, competições, futebol de base e feminino, além do fortalecimento institucional.

Segundo a CFU, essas ações têm contribuído para ampliar as condições de desenvolvimento do esporte na região, especialmente entre associações que ainda enfrentam limitações de recursos financeiros e de pessoal.

Governança e investimentos

Apesar do reconhecimento aos avanços, a União Caribenha de Futebol defendeu que o próximo ciclo de desenvolvimento garanta benefícios duradouros às entidades filiadas. A organização também apontou a necessidade de ampliar sua própria capacidade institucional e fortalecer a cooperação entre os países da região.

A CFU ainda aproveitou o posicionamento para cobrar avanços na transparência e na governança do futebol internacional. A entidade espera que a Fifa amplie os mecanismos de responsabilização, preserve elevados padrões de gestão e promova reformas que assegurem representação e atendimento justos a todas as associações nacionais.

Ao reforçar que o apoio a Infantino foi construído por meio de consultas aos seus integrantes, a organização destacou a importância da participação coletiva e do respeito às decisões de suas associações.

Para os próximos anos, a CFU pretende manter a cooperação com a Fifa e suas entidades filiadas, com foco na consolidação dos avanços, no enfrentamento dos desafios do futebol caribenho e na ampliação de oportunidades para as futuras gerações.

A organização aponta a união regional, a governança eficaz, os investimentos responsáveis e o desenvolvimento sustentável como pilares de sua atuação.