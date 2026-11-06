Crise no Paraguai pode afetar operação brasileira de Itaipu? Entenda situação

A crise envolvendo o sistema financeiro paraguaio e o fechamento do Ueno Bank levantou questionamentos sobre possíveis consequências para a operação da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Diante da repercussão do caso, a administração brasileira da empresa afirmou que não possui recursos aplicados na instituição financeira e garantiu que a produção de energia não foi afetada.

Em comunicado, a Itaipu Binacional informou que os recursos administrados pela margem brasileira não estão depositados no banco que teve suas atividades encerradas pelo Banco Central do Paraguai (BPC) no início da semana.

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“A Itaipu Binacional esclarece que não há recursos financeiros sob gestão da margem brasileira depositados ou aplicados no Ueno Bank”, afirmou a empresa. “As aplicações financeiras da Entidade seguem normas e procedimentos internos, observando critérios de segurança, liquidez e rentabilidade, e sua gestão observa as competências estabelecidas para cada margem. A operação da Itaipu segue normalmente, sem impacto na produção e no fornecimento de energia”.

A preocupação em torno da usina ocorre porque o Ueno Bank aparece entre as instituições financeiras que receberam recursos de órgãos públicos paraguaios. A própria Itaipu integra a relação de entidades que mantinham fundos na instituição, embora ainda não esteja esclarecido quanto foi aplicado pelo lado paraguaio da empresa.

Estimativas indicam que o banco concentrava aproximadamente US$ 850 milhões, o equivalente a cerca de R$ 4,5 bilhões, em recursos públicos. Os valores foram bloqueados após o início do processo de dissolução da instituição financeira.

Gestão independente entre Brasil e Paraguai

Construída em parceria entre Brasil e Paraguai, a Usina Hidrelétrica de Itaipu começou a operar em 1982, no Rio Paraná, na região de fronteira entre os dois países. Embora a estrutura seja compartilhada igualmente pelas duas nações, cada margem possui administração independente.

Essa divisão também se aplica à gestão financeira. No lado brasileiro, os recursos da empresa circulam pelo sistema bancário nacional, enquanto a administração paraguaia possui autonomia para conduzir suas próprias aplicações.

Crise bancária amplia pressão sobre Santiago Peña

O escândalo envolvendo o Ueno Bank também provocou desdobramentos políticos no Paraguai. Aliados do próprio presidente Santiago Peña estão entre os parlamentares que abriram um processo de impeachment contra o chefe do Executivo.

Na quinta-feira, 5, Peña apresentou um pedido de renúncia, mas a solicitação foi rejeitada pelo Congresso paraguaio. Com isso, o processo de impeachment permanece em discussão e pode resultar na perda da imunidade parlamentar do presidente, de 47 anos.

Eleito em 2023, Peña também teve ligações com a instituição financeira. O presidente foi acionista de uma empresa vinculada ao Ueno até março do ano passado.