Presidente do Paraguai renuncia cargo após forte crise bancária no país

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, renunciou o cargo nesta quinta-feira, 5, em meio ao avanço do pedido de impeachment que estava sendo discutida na Câmara dos Deputados do país. O anúncio da sua saída da presidência foi feito por meio das redes sociais.

“Me dirijo a vocês em um dos momentos mais difíceis da minha vida, com o coração voltado para o Paraguai e com a convicção de que a nossa República deve estar sempre acima de qualquer pessoa ou circunstância”, disse o presidente.

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A renúncia de Santiago Peña ocorre em meio a uma crise financeira causada pela intervenção do Banco Central Paraguaio (BCP) no banco digital Ueno Bank. Com isso, o vice-presidente Pedro Allana assumirá o cargo.

“A história se encarregará de julgar e colocar na sua devida dimensão os acontecimentos que hoje nos cabe vivenciar. Tomei a decisão de apresentar a minha renúncia à Presidência da República”, afirmou Peña.

Apesar da renúncia, o Legislativo decidiu avançar com o processo de impeachment contra o então mandatário paraguaio. O pedido segue para o Senado. Ainda cabe ao Congresso do país decidir se aceita ou não a renúncia de Santiago Peña, que deve apresentar o pedido formalmente ao Legislativo do país.

Assista ao vídeo

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Quem é Santiago Peña, presidente do Paraguai

Santiago Peña assumiu a presidência do Paraguai em agosto de 2023. Ele é um político da direita conservadora do Partido Colorado que há sete décadas controla o poder no Paraguai, exceto por cinco anos (1947-1952).

Peña é um conservador de 47 anos que foi eleito com apoio do ex-presidente Horacio Cartes (2013-2018). Ele é o governante mais jovem da era democrática do Paraguai e é considerado um pragmático com uma carreira acadêmica de sucesso, mas pouca experiência política.

Peña foi eleito com apoio do ex-presidente Horacio Cartes - Foto: Reprodução | X

Entre 2000 e 2009, Peña foi funcionário do Banco Central. Em 2012, integrou a direção da instituição e, em 2014, foi nomeado ministro da Fazenda por Cartes, que o fez se filiar ao Partido Colorado. A legenda domina a vida política do Paraguai desde o século 19.

Entenda a crise que levou a renúncia de Santiago Peña

A crise financeira que mudou os rumos da política do Paraguai começou na terça-feira, 3. Na manhã de hoje, a Câmara iniciou o debate para abertura de um processo de impeachment que contava com o apoio até mesmo da legenda do mandatário, o Partido Colorado.

A reviravolta é consequência da liquidação do Ueno Bank, que tinha 2,9 milhões de correntistas, cerca de 60% da população adulta do país. Essas pessoas tiveram seus depósitos congelados.

Após a liquidação do banco, o presidente do BC paraguaio, Carlos Carvallo, renunciou ao cargo. Ele foi dirigente do banco digital até 2023, antes de assumir a chefia do Banco Central do país.