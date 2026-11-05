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REVIRAVOLTA

Presidente do Paraguai renuncia cargo após forte crise bancária no país

Chefe do Executivo já estava sendo alvo de pedido de impeachment

Gabriela Araújo
Por
Anúncio da renúncia foi feito por meio das redes sociais do presidente
Anúncio da renúncia foi feito por meio das redes sociais do presidente - Foto: Reprodução | X

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, renunciou o cargo nesta quinta-feira, 5, em meio ao avanço do pedido de impeachment que estava sendo discutida na Câmara dos Deputados do país. O anúncio da sua saída da presidência foi feito por meio das redes sociais.

“Me dirijo a vocês em um dos momentos mais difíceis da minha vida, com o coração voltado para o Paraguai e com a convicção de que a nossa República deve estar sempre acima de qualquer pessoa ou circunstância”, disse o presidente.

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A renúncia de Santiago Peña ocorre em meio a uma crise financeira causada pela intervenção do Banco Central Paraguaio (BCP) no banco digital Ueno Bank. Com isso, o vice-presidente Pedro Allana assumirá o cargo.

“A história se encarregará de julgar e colocar na sua devida dimensão os acontecimentos que hoje nos cabe vivenciar. Tomei a decisão de apresentar a minha renúncia à Presidência da República”, afirmou Peña.

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Apesar da renúncia, o Legislativo decidiu avançar com o processo de impeachment contra o então mandatário paraguaio. O pedido segue para o Senado. Ainda cabe ao Congresso do país decidir se aceita ou não a renúncia de Santiago Peña, que deve apresentar o pedido formalmente ao Legislativo do país.

Assista ao vídeo

Quem é Santiago Peña, presidente do Paraguai

Santiago Peña assumiu a presidência do Paraguai em agosto de 2023. Ele é um político da direita conservadora do Partido Colorado que há sete décadas controla o poder no Paraguai, exceto por cinco anos (1947-1952).

Peña é um conservador de 47 anos que foi eleito com apoio do ex-presidente Horacio Cartes (2013-2018). Ele é o governante mais jovem da era democrática do Paraguai e é considerado um pragmático com uma carreira acadêmica de sucesso, mas pouca experiência política.

Peña foi eleito com apoio do ex-presidente Horacio Cartes
Peña foi eleito com apoio do ex-presidente Horacio Cartes - Foto: Reprodução | X

Entre 2000 e 2009, Peña foi funcionário do Banco Central. Em 2012, integrou a direção da instituição e, em 2014, foi nomeado ministro da Fazenda por Cartes, que o fez se filiar ao Partido Colorado. A legenda domina a vida política do Paraguai desde o século 19.

Entenda a crise que levou a renúncia de Santiago Peña

A crise financeira que mudou os rumos da política do Paraguai começou na terça-feira, 3. Na manhã de hoje, a Câmara iniciou o debate para abertura de um processo de impeachment que contava com o apoio até mesmo da legenda do mandatário, o Partido Colorado.

A reviravolta é consequência da liquidação do Ueno Bank, que tinha 2,9 milhões de correntistas, cerca de 60% da população adulta do país. Essas pessoas tiveram seus depósitos congelados.

Após a liquidação do banco, o presidente do BC paraguaio, Carlos Carvallo, renunciou ao cargo. Ele foi dirigente do banco digital até 2023, antes de assumir a chefia do Banco Central do país.

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