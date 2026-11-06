Flávio Bolsonaro pode ficar inelegível por ligação com milícia e caso Dark Horse

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O senador e ex-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pode ficar inelegível em meio a investigações de possíveis irregularidades em sua campanha presidencial. Novos processos abertos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o acusam de influência de organizações criminosas armadas na votação e tratam sobre o financiamento do filme Dark Horse, que teria recebido recursos solicitados ao banqueiro Daniel Vorcaro.

As três ações de investigação judicial eleitoral (Aijes) foram admitidas na quinta-feira, 5, pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, após pedidos apresentados pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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As apurações vão avaliar possíveis práticas de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação social.

Nesta etapa, o TSE analisou apenas os requisitos formais para o andamento das ações. As acusações serão examinadas durante a investigação. Em caso de condenação, Flávio e os demais investigados podem ser declarados inelegíveis.

Ação investiga influência de milícias e facções

Uma das ações trata do possível impacto eleitoral do controle territorial exercido por organizações criminosas no Rio de Janeiro. A campanha de Lula aponta supostas ligações de aliados de Flávio com milícias e com o Comando Vermelho e questiona se a atuação desses grupos pode ter influenciado o processo eleitoral.

A investigação deverá apurar se o controle armado de territórios e a influência de organizações criminosas foram utilizados para beneficiar a candidatura do senador.

Filme Dark Horse também será investigado

Outra Aije tem como foco o filme Dark Horse, produção sobre Jair Bolsonaro. A campanha de Lula sustenta que recursos solicitados ao banqueiro Daniel Vorcaro podem ter beneficiado a candidatura de Flávio, seja por meio do próprio longa-metragem como peça de propaganda eleitoral, seja por outras destinações dos valores, inclusive nos Estados Unidos.

O processo vai apurar se houve uso de recursos financeiros de forma irregular e eventual benefício eleitoral ao senador.

Eduardo Bolsonaro nos EUA é alvo de ação

A terceira investigação trata da atuação de integrantes da família Bolsonaro e de aliados nos Estados Unidos. O foco é a pressão exercida por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros apoiadores sobre o governo norte-americano para adotar medidas de retaliação contra o Brasil

Eduardo também é alvo de duas das três novas ações. Além dele, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice na chapa de Flávio, será investigado.

Com as novas decisões, Flávio passa a responder a nove Aijes no TSE. Entre os outros processos estão investigações sobre o canal de WhatsApp Tropa do Flávio, sua participação na Festa do Peão de Barretos e um possível favorecimento de redes sociais à candidatura.