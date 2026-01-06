Messi conta planos para aposentadoria e dá detalhes sobre vida pessoal

Lionel Messi posa ao lado da esposa Antonela Roccuzzo e dos filhos Mateo e Ciro - Foto: Reprodução | Redes sociais

O craque de futebol Lionel Messi revelou, em entrevista publicada nesta terça-feira, 6, por um canal de streaming argentino, seus planos para a aposentadoria, além de dar detalhes sobre sua vida pessoal e o relacionamento com a influenciadora Antonela Roccuzzo, com quem é casado desde 2017 e tem três filhos.

Aos 38 anos, Messi contou que não se enxerga como treinador de futebol no futuro, caminho traçado por muitos ex-jogadores de futebol. "Sinceramente, não me vejo como treinador. Gosto da ideia de ser gestor, mas se tiver de escolher, prefiro ser dono", disse o capitão da Albiceleste em uma entrevista à Luzu TV gravada em dezembro.

"Eu gostaria de ter meu próprio clube [...] começar do zero e poder dar às crianças, às pessoas, a oportunidade de crescer e construir um clube importante", acrescentou o argentino.

Ao que tudo indica, Messi começou a colocar o plano em prática em maio de 2025, quando se tornou sócio do Deportivo LSM, projeto criado por Luis Suárez, que jogou com ele no Barcelona e atualmente divide o vestiário do Inter Miami. Fundado em 2021, o Deportivo LSM disputa as divisões inferiores do futebol uruguaio.

Inicialmente, a equipe se chamava somente Deportivo LS, em referência ao atacante uruguaio, mas virou Deportivo LSM com a entrada de Messi no negócio.

Vida pessoal

Messi também deu detalhes sobre seu relacionamento com a mulher, Antonela Roccuzzo, e garantiu ser romântico, apesar de não muito afetuoso. O jogador revelou traços da sua personalidade, além de contar como costuma lidar com problemas.

"Tenho a minha cota de ser mais estranho do que tudo. Gosto muito de ficar sozinho", disse ele, que também admitiu ser "muito metódico". "Tenho tendência a reprimir as coisas, guardar tudo para mim e engolir meus problemas; mudei muito, mas ainda sou assim", acrescentou o capitão argentino, que reconheceu ter feito terapia.

Durante a entrevista, o jogador também falou que não gosta de dançar, mas que faz quando está "bêbado". Ele disse que sua bebida alcoólica favorita é vinho, e que costuma misturar com Sprite "para fazer o efeito mais rápido".