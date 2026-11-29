HISTÓRICO!
Neymar marca 500º gol da carreira contra o Vitória no Barradão
Atacante marcou dois gols e garantiu os três pontos para o Santos contra o Leão
A derrota do Esporte Clube Vitória para o Santos por 3 a 2, neste domingo, 29, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficará marcada na carreira de Neymar. Em pleno Barradão lotado de rubro-negros, o camisa 10 alcançou a marca de 500 gols na carreira, segundo as próprias estatísticas do jogador, que contabilizam partidas não oficiais.
Quando o confronto ainda estava empatado em 1 a 1, o atacante sofreu uma falta na entrada da área. Aos 17 minutos do segundo tempo, Neymar foi para a cobrança e mandou a bola no gol de Lucas Arcanjo, que não conseguiu evitar o gol. Confira a cobrança:
Marca foi ultrapassada
Neymar não precisou esperar muito para ultrapassar o número histórico. Aos 37 minutos do segundo tempo, o atacante converteu uma cobrança de pênalti após Coutinho sofrer uma falta dentro da área, chegando aos 501 gols na carreira.
Em entrevista após a partida, o jogador santista reconheceu a importância do feito, mas destacou que a prioridade era conquistar os três pontos para manter o objetivo do clube na reta final do Brasileirão.
“Feliz de atingir uma meta tão grande, 500 gols para um ponta, um meia não é fácil. Obviamente, fico muito feliz pela marca. Mas, principalmente, pelos três pontos, que nosso objetivo segue vivo. É um jogo decisivo. Agora é descansar. Conseguimos o resultado hoje. Agora, é quarta-feira para decidir se consegue a vaga. Então, a gente vai com força total para esse último jogo. Parabéns a toda equipe pelo jogo de hoje”, disse à Globo.
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Confira a lista de clubes onde Neymar marcou os 501 gols da carreira
- Santos: 162 gols (285 jogos e 76 assistências)
- Barcelona: 114 gols (196 jogos e 68 assistências)
- PSG: 126 gols (181 jogos e 79 assistências)
- Al-Hilal: 1 gol (7 jogos e 3 assistências)
- Seleção Brasileira: 80 gols (130 jogos e 59 assistências)
- Seleção Sub-20: 9 gols (7 jogos e 3 assistências)
- Seleção Sub-17: 1 gol (3 jogos)
- Seleção Olímpica: 8 gols (14 jogos e 8 assistências)