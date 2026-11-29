E.C.VITÓRIA
Vitória leva dois gols de Neymar e perde para o Santos em casa
Leão da Barra foi derrotado pelo time paulista neste domingo, 29
O Esporte Clube Vitória foi derrotado pelo Santos por 3 a 2 neste domingo, 29, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.
O confronto marcou a despedida do Vitória do Barradão na temporada e também do atacante Osvaldo, que recebeu homenagens antes, durante e após o jogo. O Leão tinha chance de assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana, mas o tropeço adiou a definição.
Os gols da partida foram marcados por Willian Arão e Neymar (2x), para o Santos, enquanto Gabriel Baralhas e Renê descontaram para o Vitória.
Com o resultado, o Rubro-Negro permanece com 44 pontos e vai terminar a rodada na 13ª posição da Série A.
Leia Também:
Os gols da partida
Aos 24 minutos do primeiro tempo, o Santos abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Neymar, Willian Arão subiu na área e cabeceou para o fundo das redes de Lucas Arcanjo.
O Vitória chegou ao empate aos 41 minutos. Renê tocou para Gabriel Baralhas na entrada da área. O volante finalizou de primeira, acertou o travessão e viu a bola entrar no ângulo do goleiro Diógenes.
Na segunda etapa, Neymar colocou o Santos novamente em vantagem. O camisa 10 cobrou falta com categoria e acertou o canto de Arcanjo, marcando para a equipe paulista aos 18 minutos.
Aos 38, Neymar marcou seu segundo tento no jogo. Após pênalti assinalado, o craque do Peixe bateu no canto direito e aumentou a vantagem.
Já no apagar das luzes, o time de Rafael Lacerda diminuiu a conta. Após lançamento na área, Renato Kayzer escorou para Renê, que completou de cabeça para o gol. 3 a 2 e placar final.
FICHA TÉCNICA
Vitória 2x3 Santos
Campeonato Brasileiro - 37ª rodada
Local: Barradão, em Salvador
Data: 29/11/2026 (domingo)
Público: 29.245 pessoas
Horário: 16h
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Héber Roberto Lopes (SC)
Gols: Baralhas e Renê (Vitória) / Willian Arão e Neymar (2x) (Santos)
Cartões amarelos: Ramon, Renato Kayzer e Zé Vitor (Vitória) / Bontempo, Escobar e Gustavo Henrique (Santos)
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson (Mateus Silva), Cacá, Brítez e Ramon; Baralhas, Caíque (Zé Vitor) e Matheuzinho (Osvaldo); Erick (Marinho), Tarzia (Renato Kayzer) e Renê. Técnico: João Antônio Santos.
Santos: Diógenes; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e João Alencar (Escobar); Gustavo Henrique e Arthur; Bontempo, Neymar (Rollheiser) e Everton Cebolinha; Gabigol. Técnico: Cuca.