O Esporte Clube Vitória pode garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027 neste domingo, 29, com uma rodada de antecedência. Depois de confirmar a permanência na Série A pela quarta temporada consecutiva, o Rubro-Negro depende apenas de uma vitória sobre o Santos, às 16h, no Barradão, para assegurar a classificação continental.

A possibilidade foi confirmada após os resultados deste sábado, 28. O Palmeiras conquistou a Libertadores, enquanto o Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos. Com isso, os dois resultados que eram necessários para favorecer o Leão foram alcançados antes da equipe entrar em campo.

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Palmeiras abre vaga extras no Brasileirão

A conquista do Palmeiras teve impacto direto na distribuição das vagas brasileiras para as competições continentais. Como o clube paulista já assegurou participação na Libertadores de 2027 pelo título, sua posição na classificação do Campeonato Brasileiro permite o deslocamento das vagas destinadas aos torneios internacionais.

Na prática, a zona de classificação para a Sul-Americana passa a contemplar mais uma equipe, chegando ao G-13. Isso significa que o 13º colocado do Brasileirão também poderá disputar uma competição continental na próxima temporada.

Quando garantiu vaga na final da Copa do Brasil, o Verdão, inclusive, já tinha feito o G-11 virar G-12. Originalmente, apenas 11 times iriam se classificar para torneios da Conmebol através da colocação na Série A, sendo cinco para a Libertadores e seis para a Sul-Americana.

Vitória só precisa derrotar o Santos

O Vitória ocupa a 13ª colocação, com 44 pontos, enquanto o Botafogo aparece logo atrás, em 14º, com 43. Com o resultado no Rio de Janeiro, o time carioca não consegue mais alcançar o Rubro-Negro nesta rodada.

Caso vença o Santos, o Leão chegará aos 47 pontos e assegurará matematicamente pelo menos a 13ª posição. Mesmo que Corinthians, Grêmio ou Mirassol igualem essa pontuação na última rodada, o time baiano levaria vantagem no critério de desempate do número de vitórias.

Assim, o resultado positivo no Barradão será suficiente para confirmar a classificação continental. A equipe comandada por Rafael Lacerda terá mais uma partida pelo Brasileirão, contra o Vasco, na quarta-feira, 2 de dezembro, mas poderá entrar em campo já com a vaga na Sul-Americana garantida.