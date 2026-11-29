O atacante Osvaldo será homenageado pelo Esporte Clube Vitória neste domingo, 29, durante a partida contra o Santos, no Barradão. O jogo marcará a despedida do jogador do estádio como atleta rubro-negro, após quatro temporadas defendendo o clube.

A programação preparada pela diretoria inclui homenagens antes, durante e depois da partida. Na chegada da equipe ao Barradão, o atacante será homenageado na recepção do ônibus. Já no vestiário, sua cabine receberá uma personalização especial.

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Antes do aquecimento, o jogador também receberá uma placa comemorativa, em um momento que contará com a presença de familiares e companheiros de equipe. As três taças conquistadas pelo Vitória estarão expostas no estádio.

Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Os rubro-negros também participarão da celebração durante o jogo. Aos 11 minutos do primeiro tempo, em referência ao número da camisa do atacante, a torcida será convidada a cantar seu nome nas arquibancadas. Após o apito final, Osvaldo terá um momento de interação com os torcedores.

Ao longo da semana, o clube já havia publicado vídeos com lances marcantes do jogador e registros de sua relação com os torcedores.

Em declaração divulgada pelo Vitória, o presidente Fábio Mota destacou a postura profissional e a liderança de Osvaldo no elenco. "É um cara de caráter, comprometido, que sempre demonstrou muita dedicação ao clube e se tornou uma referência de liderança para o nosso grupo. É um exemplo de luta e profissionalismo e já tem seu nome marcado na história do Vitória", afirmou.