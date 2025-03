Peñarol e Nacional tentam acordo para disputar o Campeonato Gaúcho

Peñarol e Nacional no Gauchão - Foto: Reprodução/Internet/ND

Enquanto os Campeonatos Estaduais enfrentam discussões sobre sua relevância no cenário atual, clubes de outros países estão se movimentando para buscar novas oportunidades dentro dessas competições. Entre eles, o Peñarol e o Nacional, gigantes do futebol uruguaio, estão conversando sobre a possibilidade de disputar o Campeonato Gaúcho a partir de 2026, conforme revelado pelo portal Carve Desportiva.

A iniciativa surgiu por meio do presidente do Peñarol, Ignácio Ruglio, que levantou a proposta durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana, realizado na última segunda-feira, 17, evento organizado pela Conmebol. Em conversas com Andrés D'Alessandro, representante do Internacional, Ruglio discutiu a viabilidade do projeto, buscando apoio e alinhamento com o clube gaúcho.

O primeiro passo para transformar esse projeto em realidade será avaliar a receptividade dos clubes envolvidos e a aceitação das autoridades esportivas do Brasil. Além disso, questões jurídicas precisam ser resolvidas para garantir que não haja impedimentos legais para a participação de equipes estrangeiras no estadual brasileiro.

No entanto, segundo a Itatiaia, o mandatário da Federação Gaúcha de Futebol negou ter recebido qualquer contato dos clubes uruguaios. Ele também explicou o que seria necessário para que ambos pudessem ingressar na competição estadual.

“Para que isso possa acontecer, primeiro precisam se desfiliarem da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), depois disso pedirem a filiação na FGF, cumprindo todos os requisitos exigidos em nosso estatuto”, disse Luciano Hocsman.



Atualmente, o Campeonato Gaúcho reúne doze times, com destaque para os gigantes Grêmio e Internacional. Entre os clubes que participam da competição, estão Juventude, Guarany, São José, Avenida, Caxias, Ypiranga, Pelotas, São Luiz, Monsoon FC e Brasil de Pelotas. Em 2025, o Internacional conquistou o título, derrotando o Grêmio por 3 a 1 no placar agregado, em uma das finais mais disputadas da história recente da competição.