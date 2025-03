"Podemos ir mais longe", diz treinador do Jacuipense após classificação

Rodrigo Ribeiro é o treinador do Jacuipense - Foto: Lucas Pena / EC Jacuipense

O Jacuipense venceu fora de casa o Jequié por 2 a 1 e se classificou de forma invicta para a semifinal do Campeonato Baiano. O time de Riachão do Jacuípe terminou a primeira fase do estadual na segunda colocação, com cinco vitórias e quatro empates, tendo 19 pontos somados.



Satisfeito com o resultado, o técnico Rodrigo Ribeiro enalteceu o trabalho da equipe em Jequié. O time grená está classificado para a Série D de 2026 e se aproxima da vaga na Copa do Brasil.

"Já tinha dito a eles que ia ser um jogo muito difícil, mas a capacidade desses jogadores e o que eles vem fazendo dentro do treino é absurdo. Então, o Jequié tinha o propósito dele de ganhar para conseguir a vaga na Série D, mas nós também queríamos nos distanciar para nos possibilitar conseguir a vaga para a Copa do Brasil", destacou o treinador.

Rodrigo Ribeiro já projeta as semifinais do Baianão contra o Bahia. A partida de ida está marcada para o próximo sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova.

O comandante grená vai analisar o tricolor na partida contra o The Strongest pela Libertadores e a partir daí, pensará na melhor estratégia a ser executada.

"Eles têm um grande jogo na terça-feira. Então, não sei como vai ser a situação final. Mas, a gente sabe que eles vão ter uma pedreira. Vamos fazer o processo de análise, o foco principal é recuperar os atletas, para daí a gente começar a trabalhar a estratégia de jogo. A gente tinha uma equipe que não vinha sendo titular, mas confiamos em todos os atletas", declarou.

Desde que assumiu o comando do Leão do Sisal após a saída de Rodrigo Chagas, Rodrigo Ribeiro acumula duas vitórias consecutivas à frente da equipe e prega tranquilidade para a sequência do trabalho.

"É o segundo jogo, a segunda vitória, mas estamos com o pé no chão, sentimos que podemos ir mais longe. Vamos recuperar nossos guerreiros, fazer uma boa viagem agora e tentar dentro do possível, fazer o jogo para conduzir para o segundo jogo", concluiu.