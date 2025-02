Rede multiclubes de Bellintani faz intercâmbio de atletas ao Londrina

Ao todo 12 jogadores foram cedidos ao Londrina - Foto: Reprodução

Após o ex-presidente do Bahia Guilherme Bellitani revelar sua inspiração no Grupo City ao criar a Squadra Sports, rede multiclubes no Brasil, o projeto adotou uma medida que já foi utilizada pelo conglomerado no Esquadrão de Aço. A plataforma promoveu um intercâmbio de atletas do Ypiranga e Conquista, times baianos, ao Londrina, do Paraná.

Ao todo, 12 jogadores foram integrados às categorias de base da equipe paranaense para seguir seus respectivos desenvolvimentos como atletas. O Ypiranga e o Conquista, dois times baianos do conglomerado, são geridos como "clubes formadores" por Guilherme Bellintani.

Gabriel Moura, Wendel de Jesus, Edvan dos Santos, Rhiad Duarte e Cailon Pereira foram os atletas que deixaram o Ypiranga | Foto: Reprodução

"Com a integração da metodologia entre os clubes da Squadra, conseguimos dar mais experiência e vivência para os atletas das categorias de base, com um intercâmbio mais ativo entre as equipes da plataforma. No Londrina, não será diferente. Reforçamos nossa base com jogadores que possuem um grande futuro pela frente e temos certeza de que esse processo se repetirá adiante", disse o CEO do Londrina, Paulo Assis.

De acordo com Dado Cavalcanti, ex-treinador do Bahia e gestor técnico da Squadra, o objetivo da movimentação é "acelerar o crescimento esportivo dos atletas". A inspiração no Grupo City é utilizada, portanto, para colocar alguns jovens em um "degrau maior na formação".

Tarcísio Reis, Ítalo Silva, Vitor Guilherme, Yago de Oliveira, Nicolas Oliveira, André Xavier e Wellington Libarino foram os atletas que deixaram o Conquista | Foto: Reprodução

"Dentro do meu trabalho de gestor técnico, tenho como objetivo padronizar metodologicamente a avaliação de todos os jogadores da plataforma, facilitando a identificação de atletas em potencial para o mercado interno e externo. Concluímos, em conjunto com os clubes (Conquista e Ypiranga), que alguns jovens precisavam de um degrau maior na formação deles como atletas e promovemos esse intercâmbio com o Londrina", comentou Dado.

Tarcísio Reis, Ítalo Silva, Vitor Guilherme, Yago de Oliveira, Nicolas Oliveira, André Xavier e Wellington Libarino foram os jogadores que deixaram o Conquista. Já do Ypiranga, serão cinco os jogadores cedidos ao Londrina: Gabriel Moura, Wendel de Jesus, Edvan dos Santos, Rhiad Duarte e Cailon Pereira.