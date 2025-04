Reeleição de Ednaldo Rodrigues conta com apoio de Bahia e Vitória

Presidente do Vitória Fábio Mota ao lado de Ednaldo Rodrigues e de um dos vice-presidentes eleitos Ricardo Lima - Foto: Staff Images / CBF

Com apoio de Bahia e Vitória, o baiano Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi reeleito por aclamação como candidato único à presidência da entidade. O novo mandato terá início em março de 2026 e vai até março de 2030.

Eleito de maneira expressiva, Ednaldo contou com o apoio das 27 federações estaduais, de todos os 20 clubes da Série A e também dos 20 times da Série B, para seguir no comando do futebol brasileiro por mais quatro anos.



Presente no evento realizado na sede da CBF no Rio de Janeiro, Fábio Mota, presidente do Vitória, se mostra satisfeito com a eleição de Ednaldo Rodrigues e ressalta a importância do gestor para a melhora do futebol brasileiro.

“Muito feliz com a reeleição de Ednaldo Rodrigues, que devolveu a credibilidade à entidade e realiza uma gestão com democracia, comprometida com os interesses dos clubes e com o desenvolvimento do futebol brasileiro. A eleição, por unanimidade, é o reconhecimento da transformação que passou a CBF”, declarou o mandatário rubro-negro.

A cúpula diretiva do Bahia também apoiou a eleição de Ednaldo Rodrigues. Nas últimas reuniões promovidas pela entidade, o Esquadrão de Aço esteve presente e elogiou as medidas adotadas pela CBF.

Presidente terá que conter a crise na Seleção Brasileira

O trabalho de Ednaldo nos próximos anos não será fácil. A Seleção Brasileira atravessa uma crise que iniciou desde a espera por Carlo Ancelotti para o cargo de treinador. No fim, o italiano renovou com o Real Madrid e Fernando Diniz foi contratado como treinador interino.

Com a demissão de Diniz, Dorival Jr. assumiu o comando do time verde e amarelo e tem seu trabalho questionado. Após o vexame histórico ao ser goleado por 4 a 1 pela arquirrival Argentina, o comandante está ameaçado no cargo.

Com este problema pela frente, Ednaldo Rodrigues precisará tomar decisões que podem impactar na qualidade da seleção canarinho.

Ednaldo Rodrigues foi eleito por aclamação e seguirá no comando da CBF | Foto: Staff Images / CBF



Com a única chapa inscrita denominada “Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza”, foram eleitos além de Ednaldo Rodrigues, os vice-presidentes Ricardo Lima (FBF), Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti.