SOLIDARIEDADE

Remo homenageia Águia de Marabá após conquista inédita no Pará; veja

Decisão reúne o campeão do Campeonato Paraense e da Copa Grão-Pará

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

19/01/2026 - 19:37 h
Jogadores do Remo cederam medalhas de ouro aos atletas do Águia de Marabá após a final da Super Copa Grão-Pará
Jogadores do Remo cederam medalhas de ouro aos atletas do Águia de Marabá após a final da Super Copa Grão-Pará

Após o título do Remo na Super Copa Grão-Pará, torneio que reúne o campeão do Campeonato Paraense e da Copa Grão-Pará, no domingo, 18, os atletas do Leão do Norte decidiram entregar suas medalhas de ouro aos jogadores do Águia de Marabá, seu adversário da final.

O gesto de solidariedade acontece depois do trágico acidente com o ônibus da delegação da equipe sub-20 do Águia, que causou a morte de um preparador físico do clube e deixou o técnico da equipe com ferimentos graves.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Clube do Remo (@clubedoremo)

O sinistro ocorreu na última sexta-feira, 16, em um trecho da BR-153 no interior do Tocantins enquanto o time retornava para casa após ser eliminado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada em São Paulo

Entenda a Copa Grão-Pará

A Copa Grão-Pará é um formato de competição criado pela Federação Paraense de Futebol (FPF) em 2024 para definir a terceira vaga na Copa do Brasil. O torneio é disputado pelos times desclassificados das quartas de final e das semifinais do Campeonato Paraense.

Bahia recebe proposta de gigante do futebol brasileiro por Cauly
Brasil recebe jogos de novo torneio de seleções da Fifa; confira
Kauê Furquim faz história no Bahia e estabelece recorde nacional; veja

Em 2025, Castanhal, Capitão Poço, Bragantino-PA e Santa Rosa caíram nas quartas de final do Estadual e disputaram a primeira fase da Copa Grão-Pará. Castanhal e Bragantino-PA se classificaram e disputaram as semifinais do torneio contra Tuna Luso e Águia de Marabá, que haviam sido eliminadas nas semifinais do Paraense e decidiram a competição.

Nos pênaltis, o Águia de Marabá venceu o torneio e garantiu vaga para a Copa do Brasil, além da oportunidade de disputar a Super Copa Grão-Pará contra o Remo, time que conquistou o Campeonato Paraense em 2026.

A Super Copa

Disputada no Estádio Mangueirão, no domingo, 18, a Super Copa Grão-Pará foi vencida pelo Remo, que bateu o Águia de Marabá pelo placar de 2 a 1, de virada. Aos 11 minutos do 2º tempo, Pedro Henrique abriu o placar, mas o Remo reagiu com gols de Yago Pikachu e Eduardo Melo, aos 32 e 45 minutos, respectivamente.

Este foi o primeiro título do Leão Azul na competição, conquistada pelo Águia de Marabá em 2024 e pelo Paysandu em 2025.

Série A

De volta à primeira divisão em 2026, o Remo encara o Vitória na primeira rodada da competição. A partida contra o Leão da Barra será realizada no dia 28 de janeiro, no Barradão.

x