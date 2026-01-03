Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
MENINO DA VILA

Santos oficializa retorno de Gabigol após oito anos; veja os detalhes

Formado pelo Peixe, o jogador pertence ao Cruzeiro e retorna ao clube cedido por empréstimo por uma temporada

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

03/01/2026 - 11:09 h
Gabigol foi o artilheiro do Brasileirão 2018 pelo Santos
Gabigol foi o artilheiro do Brasileirão 2018 pelo Santos -

O atacante Gabriel Barbosa foi anunciado, na manhã deste sábado, 8, como a nova contratação do Santos para o ano de 2026. Formado pelo Peixe, Gabigol pertence ao Cruzeiro e retorna ao time paulista cedido por empréstimo por uma temporada.

A negociação entre os clubes pelo empréstimo do atleta vinha desde o final do ano passado. A vontade do jogador em retornar ao Santos foi fundamental para a concretização da transação.

Após um 2025 sem muito brilho com a camisa do Cruzeiro e marcado pelo pênalti perdido na semifinal da Copa do Brasil, Gabigol não via clima para permanecer na equipe mineira. A situação piorou com a chegada de Tite ao Cabuloso, treinador com quem o atacante não teve boa relação no Flamengo.

Neymar fica de fora da reapresentação do Santos para a temporada 2026
Gabigol volta ao Santos até final do contrato de Neymar
Neymar fecha contrato de mais um ano com o Santos

Contudo, o negócio demorou de ser oficializado porque os dois clubes precisavam alinhar um acerto financeiro para viabilizar a vinda do atacante, que tinha vencimentos acima de R$ 2,5 milhões mensais no Cruzeiro. As equipes concordaram em dividir o pagamento do salário do atacante.

O acerto com o Gabriel Barbosa acontece logo depois do Peixe acertar a renovação de contrato com Neymar, grande craque do time, até o final de 2026.

Revelado pelo Santos, Gabigol disputou 210 jogos pela equipe, com 84 gols e 13 assistências. Ele foi artilheiro do Brasileirão em 2018, com 18 gols, três vezes artilheiro da Copa do Brasil, além de bicampeão paulista (2015 e 2016).

Ídolo do Flamengo

Ele retorna ao Santos após sete anos longe, período em que brilhou com a camisa do Flamengo e se tornou ídolo da equipe carioca. Entre 2019 e 2024, Gabigol foi bicampeão da Conmbebol Libertadores (2019 e 2022), bicampeão brasileiro (2019 e 2020), bicampeão da Copa do Brasil (2022 e 2024), bicampeão da Supercopa do Brasil (2022 e 2024), campeão da Recopa Sul-Americana (2020) e tetracampeão carioca (2019, 2020, 2021 e 2024).

Ao todo, foram 305 jogos disputados, com 160 gols marcados, sendo 16 desses em 11 finais, além de 44 assistências.

