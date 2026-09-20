Sem citar pai, filho de Ronaldinho fez teste em rival da dupla Ba-Vi

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O atacante João Mendes, de 21 anos, precisou deixar o sobrenome famoso de lado para buscar uma oportunidade no futebol. Filho de Ronaldinho Gaúcho, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, ele realizou um teste nas categorias de base do Atlético-MG, rival da dupla Ba-Vi na Série A, sem revelar inicialmente a identidade do pai.

Na época, João tinha 14 anos. Segundo reportagem do jornal espanhol As, dirigentes do Galo mineiro relataram que o jogador foi aprovado pelo próprio desempenho antes de contar que era filho do ex-craque.

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Ronaldinho Gaúcho e o filho, João Mendes - Foto: Reprodução/Instagram @_mendesjoao_

“Apesar de ser filho do Ronaldinho, João Mendes fez o teste sem revelar a identidade do pai. Por mérito próprio e talento próprio, o rapaz passou no teste e só depois mencionou a paternidade”, apontou a publicação.

João chegou a assinar um contrato de seis anos com o clube, mas acabou dispensado no início de 2022, durante uma reformulação nas categorias de base.

Passagem pelo Barcelona

Depois de ficar quase um ano sem clube, João Mendes conseguiu um período de testes no Barcelona, clube em que Ronaldinho teve uma das principais passagens da carreira.

Inicialmente, o atacante não teria impressionado a comissão técnica. Porém, permaneceu no clube com o apoio do então presidente Joan Laporta, responsável pela contratação de Ronaldinho, em 2003.

João chegou a atuar em categorias de base do Barcelona, incluindo a equipe sub-19, e permaneceu no clube por cerca de um ano.

Depois, o jogador seguiu a carreira por equipes de menor expressão do futebol europeu. Passou pelo Burnley, da Inglaterra, e posteriormente integrou o time sub-21 do Hull City, também do mesmo país.

Atualmente, João Mendes defende o Portimonense, da Segunda Divisão de Portugal.

“Eu sou eu, e ele é ele”

Em entrevista à BBC, João falou sobre a responsabilidade de ser filho de um dos jogadores mais conhecidos da história do futebol brasileiro.

O atacante afirmou que a comparação com o pai não interfere em sua maneira de jogar e disse não sentir pressão por carregar o sobrenome de Ronaldinho.

“É normal que me vejam como filho dele, mas isso não me afeta nem um pouco, nem afeta a minha forma de jogar. Não me importo nem um pouco. Não sinto nenhuma pressão. Sempre tive claro para mim que eu sou eu, e ele é ele”, afirmou.

Quem é João Mendes?

Nascido em 25 de fevereiro de 2005, João Mendes de Assis Moreira é um futebolista brasileiro que atua como atacante (ponta-direita) e joga atualmente no Portimonense, clube da Liga Portugal 2. Ele é amplamente conhecido por ser o único filho do craque Ronaldinho Gaúcho, fruto do relacionamento do ex-jogador com a ex-bailarina Janaína Mendes.

No âmbito pessoal, João Mendes é casado com a influenciadora digital Giovana Buscácio. Em maio de 2025, ele se tornou pai de Teresa, tornando o astro Ronaldinho Gaúcho avô pela primeira vez.