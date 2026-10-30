CRÍTICAS
Galvão Bueno detona Ancelotti após convocação da Seleção Brasileira
Treinador anunciou a lista de atletas que participarão dos amistosos contra Japão e Singapura
A convocação da Seleção Brasileira, feita pelo treinador italiano Carlo Ancelotti nesta quinta-feira, 29, com cinco estreantes, foi alvo de críticas do narrador Galvão Bueno.
O principal ataque de Galvão Bueno à lista de atletas de Carlo Ancelotti foi mediante a presença de jogadores que atuam no futebol brasileiro, que representam seis dos 26 convocados.
De acordo com Galvão, a convocação desses jogadores pode desfalcar seus clubes em um momento tão decisivo da temporada, nas últimas rodadas.
“Acho que o Ancelotti e a CBF não deveriam ter convocado jogadores que atuam no futebol brasileiro. Sei que houve um acordo, de um jogador por time que o Ancelotti tivesse interesse, mas para que convocar jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro se é uma experiência?", indagou o locutor em um vídeo postado em suas redes sociais.
Escolha de adversário também foi alvo de críticas
Além da convocação dos atletas que atuam em terras brasileiras, Galvão Bueno também teceu críticas à escolha de Singapura como um dos adversários da Seleção Brasileira.
Conforme o locutor, a CBF poderia ter buscado outros adversários para a Seleção, mesmo sem conseguir marcar jogos contra seleções europeias.
Seleção convocada hoje pelo técnico Ancelotti para os amistosos de novembro, em Singapura, contra Japão e Singapura!! https://t.co/fHsjKhCe7R— Galvão Bueno (@galvaobueno) October 29, 2026
"E o mais absurdo: pra que jogar em Singapura? Pra que tirar jogadores do Brasil nesta Data Fifa, levar para Singapura e depois trazer de volta? Já fiz essa viagem muitas vezes e não é fácil. Absolutamente não concordo", opinou Galvão Bueno.
Leia Também:
Torcedores estariam desinteressados nos jogos do Brasil?
Somadas as críticas à Seleção Brasileira, Galvão Bueno ainda finalizou criticando os próprios torcedores, dizendo que “o torcedor brasileiro não está com o menor interesse nesses dois jogos da Seleção Brasileira”.
"A preocupação é: quem vai ser campeão brasileiro? Flamengo ou Palmeiras? Quem é que vai se classificar diretamente para a Libertadores? (...) E lá embaixo, aquela briga para não cair para a Segunda Divisão. Grandes clubes... Inter, Grêmio, Corinthians, Vasco, até o Botafogo já estão olhando meio assim", finalizou o jornalista.