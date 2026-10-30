Galvão Bueno detona Ancelotti após convocação da Seleção Brasileira

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A convocação da Seleção Brasileira, feita pelo treinador italiano Carlo Ancelotti nesta quinta-feira, 29, com cinco estreantes, foi alvo de críticas do narrador Galvão Bueno.

O principal ataque de Galvão Bueno à lista de atletas de Carlo Ancelotti foi mediante a presença de jogadores que atuam no futebol brasileiro, que representam seis dos 26 convocados.

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De acordo com Galvão, a convocação desses jogadores pode desfalcar seus clubes em um momento tão decisivo da temporada, nas últimas rodadas.

“Acho que o Ancelotti e a CBF não deveriam ter convocado jogadores que atuam no futebol brasileiro. Sei que houve um acordo, de um jogador por time que o Ancelotti tivesse interesse, mas para que convocar jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro se é uma experiência?", indagou o locutor em um vídeo postado em suas redes sociais.

Carlo Ancelotti, treinador da CBF - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Escolha de adversário também foi alvo de críticas

Além da convocação dos atletas que atuam em terras brasileiras, Galvão Bueno também teceu críticas à escolha de Singapura como um dos adversários da Seleção Brasileira.

Conforme o locutor, a CBF poderia ter buscado outros adversários para a Seleção, mesmo sem conseguir marcar jogos contra seleções europeias.

Seleção convocada hoje pelo técnico Ancelotti para os amistosos de novembro, em Singapura, contra Japão e Singapura!! https://t.co/fHsjKhCe7R — Galvão Bueno (@galvaobueno) October 29, 2026

"E o mais absurdo: pra que jogar em Singapura? Pra que tirar jogadores do Brasil nesta Data Fifa, levar para Singapura e depois trazer de volta? Já fiz essa viagem muitas vezes e não é fácil. Absolutamente não concordo", opinou Galvão Bueno.

Torcedores estariam desinteressados nos jogos do Brasil?

Somadas as críticas à Seleção Brasileira, Galvão Bueno ainda finalizou criticando os próprios torcedores, dizendo que “o torcedor brasileiro não está com o menor interesse nesses dois jogos da Seleção Brasileira”.

"A preocupação é: quem vai ser campeão brasileiro? Flamengo ou Palmeiras? Quem é que vai se classificar diretamente para a Libertadores? (...) E lá embaixo, aquela briga para não cair para a Segunda Divisão. Grandes clubes... Inter, Grêmio, Corinthians, Vasco, até o Botafogo já estão olhando meio assim", finalizou o jornalista.