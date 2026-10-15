Gigante da Série A enviou R$ 1,3 bilhão para clube da França; entenda

Uma auditoria nas contas da SAF do Botafogo identificou e comprovou a transferência de R$ 1,3 bilhão do clube carioca para o Lyon, antigo parceiro da Eagle Football, holding multiclubes comandada por John Textor. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 15, por Ricardo Azambuja, do FogãoNET.



Internamente, dirigentes da SAF alvinegra avaliam a possibilidade de recuperar entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões do montante transferido. No entanto, o processo apresenta dificuldades, principalmente porque John Textor, ex-controlador do Botafogo, teria assinado a maior parte das operações “em todas as pontas”.

Dívida do Botafogo supera R$ 3 bilhões

Além das movimentações financeiras identificadas pela auditoria, a SAF enfrenta um cenário de endividamento elevado. A dívida total é estimada em mais de R$ 3 bilhões, embora o clube trabalhe internamente com a perspectiva de reduzir esse valor.



Paralelamente, o Botafogo segue com os procedimentos legais e burocráticos para viabilizar a entrada de Gabriel de Alba como novo acionista majoritário da SAF. A mudança na estrutura de controle faz parte dos próximos passos do clube em meio ao processo de reorganização financeira.