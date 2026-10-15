Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

SAF DO BOTAFOGO

Gigante da Série A enviou R$ 1,3 bilhão para clube da França; entenda

Relatório financeiro aponta movimentação bilionária entre os clubes

Téo Mazzoni
Por
Auditoria identificou transferências de R$ 1,3 bilhão do Botafogo para o Lyo
Auditoria identificou transferências de R$ 1,3 bilhão do Botafogo para o Lyo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Uma auditoria nas contas da SAF do Botafogo identificou e comprovou a transferência de R$ 1,3 bilhão do clube carioca para o Lyon, antigo parceiro da Eagle Football, holding multiclubes comandada por John Textor. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 15, por Ricardo Azambuja, do FogãoNET.

Internamente, dirigentes da SAF alvinegra avaliam a possibilidade de recuperar entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões do montante transferido. No entanto, o processo apresenta dificuldades, principalmente porque John Textor, ex-controlador do Botafogo, teria assinado a maior parte das operações “em todas as pontas”.

Leia Também:

TÊNIS

Costa do Sauípe Open confirma três tenistas do top 100 mundial
Costa do Sauípe Open confirma três tenistas do top 100 mundial imagem

DOBRADINHA BRASILEIRA

Rafael Câmara assina com a Haas e será o primeiro nordestino na Fórmula 1
Rafael Câmara assina com a Haas e será o primeiro nordestino na Fórmula 1 imagem

ESPORTES

SAF de quase R$ 700 milhões ganha destaque na imprensa europeia
SAF de quase R$ 700 milhões ganha destaque na imprensa europeia imagem

Dívida do Botafogo supera R$ 3 bilhões

Além das movimentações financeiras identificadas pela auditoria, a SAF enfrenta um cenário de endividamento elevado. A dívida total é estimada em mais de R$ 3 bilhões, embora o clube trabalhe internamente com a perspectiva de reduzir esse valor.

Paralelamente, o Botafogo segue com os procedimentos legais e burocráticos para viabilizar a entrada de Gabriel de Alba como novo acionista majoritário da SAF. A mudança na estrutura de controle faz parte dos próximos passos do clube em meio ao processo de reorganização financeira.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Botafogo Jhon Textor SAF

Relacionadas

Mais lidas