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Gigante inglês prepara R$ 310 milhões por astro francês do Real Madrid
Clube planeja proposta de 50 milhões de euros para reforçar o elenco
O Manchester United pretende entrar forte na reta final da janela de transferências e prepara uma proposta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões) para contratar Eduardo Camavinga, atualmente no Real Madrid. A movimentação faz parte da estratégia dos Red Devils para reforçar o elenco antes do encerramento do mercado europeu.
Embora a oferta ainda não tenha sido apresentada oficialmente, o clube inglês trabalha para formalizar a investida nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo programa 'El Larguero', da rádio espanhola Cadena SER.
United também mira lateral do Barcelona
Camavinga não é o único jogador que está no radar do Manchester United. O clube também prepara uma proposta de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 186 milhões) por Alejandro Balde, do Barcelona. As duas negociações ainda estão em fase inicial e não houve formalização das ofertas aos clubes espanhóis.
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Camavinga quer permanecer no Real Madrid
Apesar da possibilidade de receber uma proposta do futebol inglês, Camavinga não demonstra interesse em deixar o Real Madrid neste momento. O francês continua priorizando a permanência no clube espanho.
A chegada de José Mourinho ao comando do Real Madrid alterou a situação do meio-campista. O jogador passou a enfrentar uma disputa ainda mais acirrada por espaço no setor. Além de Camavinga, o treinador português conta com nomes como Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler e Bernardo Silva para a posição.