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Um dos clubes mais tradicionais de São Paulo vai transformar parte de seu complexo esportivo em um parque público após um acordo milionário para renegociar dívidas com a Prefeitura. O Jockey Club de São Paulo conseguiu reduzir em R$ 643 milhões o valor de uma dívida tributária e viabilizou o pagamento de R$ 228 milhões ao município, com apoio financeiro do BTG Pactual.

A negociação prevê a destinação de uma área de aproximadamente 85 mil metros quadrados do Hipódromo de Cidade Jardim, na Zona Sul da capital paulista, para a construção de um parque municipal. A entrega do espaço está prevista para outubro de 2028.

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A mudança faz parte de um plano de recuperação financeira e revitalização do complexo histórico, que também prevê investimentos em gastronomia, entretenimento, preservação do patrimônio e modernização das instalações.

Como o Jockey Club conseguiu reduzir a dívida?

O acordo foi realizado por meio do Programa de Transação Tributária da Prefeitura de São Paulo, mecanismo que permite a renegociação de débitos municipais com condições especiais de pagamento.

Segundo as informações divulgadas sobre a negociação, o valor de referência da dívida tributária do clube era de R$ 871 milhões. Com o desconto de R$ 643 milhões, o montante foi reduzido para R$ 228 milhões, quantia paga à Prefeitura por meio de uma operação financeira viabilizada pela parceria com o BTG Pactual.

A negociação foi formalizada após aprovação dos associados em assembleia extraordinária realizada em 13 de outubro. Na ocasião, a proposta recebeu 69 votos favoráveis, sem registros de votos contrários.

Apesar do abatimento, a situação financeira da instituição ainda envolve outros compromissos. Durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Jockey Club, na Câmara Municipal, o conselheiro Renato Junqueira Filho estimou o passivo global da entidade em R$ 1,3 bilhão, considerando dívidas tributárias, trabalhistas e cíveis.

1 de 5 Jockey Club de São Paulo | Foto: Reprodução | Wikimedia Commons

2 de 5 Jockey Club de São Paulo | Foto: Reprodução | Wikimedia Commons

3 de 5 Jockey Club de São Paulo | Foto: Reprodução | Wikimedia Commons

4 de 5 Jockey Club de São Paulo | Foto: Reprodução | Wikimedia Commons

5 de 5 Jockey Club de São Paulo | Foto: Reprodução | Wikimedia Commons

Parque terá investimento de R$ 100 milhões

Como contrapartida ao acordo, o Jockey Club deverá ceder ao município uma área localizada no interior da pista do Hipódromo de Cidade Jardim. O espaço terá cerca de 85 mil metros quadrados e receberá investimento privado estimado em R$ 100 milhões.

O projeto prevê a implantação de diferentes estruturas de lazer e convivência para a população, entre elas:

Lagos e áreas verdes;

Quadras esportivas;

Bosque sensorial;

Circuito de caminhada;

Playground e espaços infantis;

Área destinada a animais de estimação;

Ambientes de convivência e descanso.

A proposta também prevê a possibilidade de integração do parque à infraestrutura urbana da região, incluindo conexões voltadas a ciclistas.

1 de 10 Jockey Club de São Paulo terá parque público de 85 mil m² | Foto: Levisky Arquitetos | Divulgação

2 de 10 Novo Jockey Club de São Paulo | Foto: Levisky Arquitetos | Divulgação

3 de 10 Novo Jockey Club de São Paulo | Foto: Levisky Arquitetos | Divulgação

4 de 10 Novo Jockey Club de São Paulo | Foto: Levisky Arquitetos | Divulgação

5 de 10 Novo Jockey Club de São Paulo | Foto: Levisky Arquitetos | Divulgação

6 de 10 Novo Jockey Club de São Paulo | Foto: Levisky Arquitetos | Divulgação

7 de 10 Novo Jockey Club de São Paulo | Foto: Levisky Arquitetos | Divulgação

8 de 10 Novo Jockey Club de São Paulo | Foto: Levisky Arquitetos | Divulgação

9 de 10 Novo Jockey Club de São Paulo | Foto: Levisky Arquitetos | Divulgação

10 de 10 Novo Jockey Club de São Paulo | Foto: Levisky Arquitetos | Divulgação

Hipódromo continuará funcionando

A construção do parque não significa o encerramento das atividades tradicionais do Jockey Club. O projeto pretende conciliar a utilização pública de parte do terreno com a continuidade das corridas de cavalos.

O plano de revitalização também contempla o restauro de estruturas históricas tombadas, a criação de um museu dedicado ao turfe e a modernização das áreas destinadas aos associados.

Outro ponto previsto é a transformação de espaços localizados abaixo das tribunas em um polo gastronômico aberto ao público.

A intenção da nova gestão é ampliar a circulação de visitantes e diversificar as fontes de receita da instituição, transformando o complexo em um espaço de lazer, esportes, gastronomia e entretenimento.

Durante as discussões sobre o projeto na Câmara Municipal, representantes do clube também mencionaram a expectativa de desenvolver uma estrutura com capacidade para receber aproximadamente 14 mil pessoas.

Projeto ainda enfrenta questionamentos



A negociação com a Prefeitura também foi discutida na Câmara Municipal, onde uma CPI investiga questões relacionadas às finanças do Jockey Club e à utilização de recursos públicos na preservação de imóveis históricos.

Durante os debates, vereadores questionaram o tamanho do desconto concedido na renegociação tributária e a viabilidade financeira do projeto de revitalização.

Representantes da instituição, por sua vez, defenderam a legalidade do abatimento e argumentaram que parte dos débitos acumulados estava sendo contestada judicialmente.

Apesar do acordo e da previsão de investimentos, a execução integral das intervenções ainda depende de autorizações dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio histórico, já que o complexo possui estruturas tombadas.

A expectativa da Prefeitura é entregar o novo parque até 1º de outubro de 2028. Até lá, o Jockey Club deverá avançar nas etapas de implantação do espaço público e recuperação de suas instalações.