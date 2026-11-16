ESPORTES
Histórico clube paulista vira parque público após dívida de R$ 228 milhões
Clube quitou dívida tributária com desconto de R$ 643 milhões
Um dos clubes mais tradicionais de São Paulo vai transformar parte de seu complexo esportivo em um parque público após um acordo milionário para renegociar dívidas com a Prefeitura. O Jockey Club de São Paulo conseguiu reduzir em R$ 643 milhões o valor de uma dívida tributária e viabilizou o pagamento de R$ 228 milhões ao município, com apoio financeiro do BTG Pactual.
A negociação prevê a destinação de uma área de aproximadamente 85 mil metros quadrados do Hipódromo de Cidade Jardim, na Zona Sul da capital paulista, para a construção de um parque municipal. A entrega do espaço está prevista para outubro de 2028.
A mudança faz parte de um plano de recuperação financeira e revitalização do complexo histórico, que também prevê investimentos em gastronomia, entretenimento, preservação do patrimônio e modernização das instalações.
Como o Jockey Club conseguiu reduzir a dívida?
O acordo foi realizado por meio do Programa de Transação Tributária da Prefeitura de São Paulo, mecanismo que permite a renegociação de débitos municipais com condições especiais de pagamento.
Segundo as informações divulgadas sobre a negociação, o valor de referência da dívida tributária do clube era de R$ 871 milhões. Com o desconto de R$ 643 milhões, o montante foi reduzido para R$ 228 milhões, quantia paga à Prefeitura por meio de uma operação financeira viabilizada pela parceria com o BTG Pactual.
A negociação foi formalizada após aprovação dos associados em assembleia extraordinária realizada em 13 de outubro. Na ocasião, a proposta recebeu 69 votos favoráveis, sem registros de votos contrários.
Apesar do abatimento, a situação financeira da instituição ainda envolve outros compromissos. Durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Jockey Club, na Câmara Municipal, o conselheiro Renato Junqueira Filho estimou o passivo global da entidade em R$ 1,3 bilhão, considerando dívidas tributárias, trabalhistas e cíveis.
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Parque terá investimento de R$ 100 milhões
Como contrapartida ao acordo, o Jockey Club deverá ceder ao município uma área localizada no interior da pista do Hipódromo de Cidade Jardim. O espaço terá cerca de 85 mil metros quadrados e receberá investimento privado estimado em R$ 100 milhões.
O projeto prevê a implantação de diferentes estruturas de lazer e convivência para a população, entre elas:
- Lagos e áreas verdes;
- Quadras esportivas;
- Bosque sensorial;
- Circuito de caminhada;
- Playground e espaços infantis;
- Área destinada a animais de estimação;
- Ambientes de convivência e descanso.
A proposta também prevê a possibilidade de integração do parque à infraestrutura urbana da região, incluindo conexões voltadas a ciclistas.
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Hipódromo continuará funcionando
A construção do parque não significa o encerramento das atividades tradicionais do Jockey Club. O projeto pretende conciliar a utilização pública de parte do terreno com a continuidade das corridas de cavalos.
O plano de revitalização também contempla o restauro de estruturas históricas tombadas, a criação de um museu dedicado ao turfe e a modernização das áreas destinadas aos associados.
Outro ponto previsto é a transformação de espaços localizados abaixo das tribunas em um polo gastronômico aberto ao público.
A intenção da nova gestão é ampliar a circulação de visitantes e diversificar as fontes de receita da instituição, transformando o complexo em um espaço de lazer, esportes, gastronomia e entretenimento.
Durante as discussões sobre o projeto na Câmara Municipal, representantes do clube também mencionaram a expectativa de desenvolver uma estrutura com capacidade para receber aproximadamente 14 mil pessoas.
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Projeto ainda enfrenta questionamentos
A negociação com a Prefeitura também foi discutida na Câmara Municipal, onde uma CPI investiga questões relacionadas às finanças do Jockey Club e à utilização de recursos públicos na preservação de imóveis históricos.
Durante os debates, vereadores questionaram o tamanho do desconto concedido na renegociação tributária e a viabilidade financeira do projeto de revitalização.
Representantes da instituição, por sua vez, defenderam a legalidade do abatimento e argumentaram que parte dos débitos acumulados estava sendo contestada judicialmente.
Apesar do acordo e da previsão de investimentos, a execução integral das intervenções ainda depende de autorizações dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio histórico, já que o complexo possui estruturas tombadas.
A expectativa da Prefeitura é entregar o novo parque até 1º de outubro de 2028. Até lá, o Jockey Club deverá avançar nas etapas de implantação do espaço público e recuperação de suas instalações.