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Histórico estádio do futebol terá novo metrô de R$ 410 milhões

Reforma no entorno do Santiago Bernabéu vai mais que triplicar a área da estação

Gustavo Zambianco
Por
Estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu
Estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu - Foto: Divulgação

O estádio Santiago Bernabéu, histórico estádio e casa do Real Madrid, terá uma estrutura de transporte renovada em seus arredores. Ao lado da arena, a estação de metrô que leva o nome do estádio passa por uma reforma de 66 milhões de euros, aproximadamente R$ 410 milhões, que prevê ampliar suaárea de 4.843 para cerca de 12.400 metros quadrados.

Localizada em Madri, na Espanha, a estação de metrô será preparada para receber o grande fluxo de torcedores e visitantes do estádio nos dias de partidas e eventos. O projeto inclui:

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  • 12 elevadores panorâmicos;
  • 24 escadas rolantes;
  • novos acessos e espaços mais amplos para facilitar a circulação de passageiros.
Metrô do estádio do Real Madrid
Metrô do estádio do Real Madrid - Foto: Divulgação

Como ficará o metrô ao lado do Santiago Bernabéu?

Uma das principais mudanças será a criação de um grande salão central, com ambientes mais espaçosos e melhor visibilidade. Também estão previstos novos acessos próximos ao Santiago Bernabéu e à região financeira de Azca, além de equipamentos modernos para entrada de passageiros e compra de bilhetes.

A ampliação busca atender à movimentação registrada na estação. Em 2025, o local recebeu quase 4 milhões de entradas e, durante grandes eventos, chegou a contabilizar mais de 34 mil passageiros em um único dia.

Estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu
Estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu - Foto: Divulgação

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Quando a reforma será concluída?

Em outubro de 2026, as obras já haviam ultrapassado 70% de execução. A previsão é que a modernização seja concluída no primeiro trimestre de 2027.

A circulação de trens na região deve ser retomada no fim de dezembro, inicialmente sem parada na estação Santiago Bernabéu. A reabertura do espaço ao público ocorrerá posteriormente, após a conclusão das etapas finais do projeto.

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estádio metrô Santiago Bernabéu

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